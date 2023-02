Hollywood miało być miastem dla pobożnych abstynentów. Zaskakująca historia "fabryki snów"

Hollywood to nazwa, którą kojarzy chyba większość ludzi na całym świecie. Przyjrzyjmy się historii tego miejsca. Oto kilka mniej znanych informacji o Hollywood, słynnym napisie i początkach filmowego przemysłu

Historia Hollywood

W roku 1883 handlarz nieruchomościami Harvey Wilcox przeprowadził się wraz z żoną Daeidą do Kalifornii Południowej z Topeki w Kansas. Małżeństwo kupiło w Kalifornii 160 akrów ziemi w dolinie Cahuenga, położonej u podnóża wzgórz, na zachód od miasta Los Angeles.

Los Angeles, osada założona w 1781 roku jako El Pueblo de Nuestra Senora la Reina de Los Angeles de Poricuncula (w skrócie: Pueblo de Los Angeles), rozwijała się szybko od 1876 roku, czyli od chwili ukończenia linii kolejowej Southern Pacific Railroad.

Wilcox, kupując puste grunty nieopodal rozrastającej się miejscowości, myślał jednak o czymś więcej, niż wzbogaceniu się. Harvey i Daeida, bardzo pobożni chrześcijanie, pragnęli stworzyć idealne miejsce do życia dla innych religijnych osób. Miasteczko miało być wzorem dla innych. Jego mieszkańcy mieli prowadzić moralne życie, wolne od wad i uzależnień takich jak alkohol (Wilcox gorąco opowiadał się za prohibicją).

Nazwę Hollywood wymyśliła pani Daeida Wilcox – jedna z teorii mówi, iż nazwa wzięła się od krzewu o nazwie ostrokrzew (ang. Holly). Jej mąż wytyczył ulice w mieście, w tym główną pierzeję, którą nazwał Prospect Avenue (dziś to Hollywood Boulevard). 1 lutego 1887 roku Wilcox zarejestrował powstanie miejscowości Hollywood w urzędzie hrabstwa w Los Angeles. Wkrótce do miasteczka zaczęli napływać pierwsi osadnicy.

W Hollywood powstały kościoły, szkoła i biblioteka. W 1900 roku w miejscowości mieszkało 500 osób, a Hollywood połączono z Los Angeles jednotorowym tramwajem.

W 1910 roku mieszkańcy miasteczka postanowili zawnioskować o włączeniu Hollywood do obszaru Los Angeles. Harvey Wilcox zmarł w 1891 roku. Nie byłby najpewniej zadowolony z takiego obrotu spraw. Jego marzenia o istnieniu miejscowości, którą zamieszkiwać będą pobożni, chodzący do kościoła i dbający o swoje życie duchowe chrześcijanie, nie spełniły się. Krótko po włączeniu do Los Angeles, w Hollywood zaczęli pojawiać się pierwsi ludzie związani z raczkującym przemysłem filmowym. Pierwsze studio filmowe powstało w Hollywood w 1911 roku.

Od 1940 roku w Hollywood powstawać zaczęła ekskluzywna dzielnica mieszkaniowa. Jednym z pierwszych milionerów, który kupił tam działkę był Howard Hughes.

Kiedy powstał znak Hollywood?

W 1923 roku wydawca gazety „Los Angeles Times” Harry Chandler postanowił zainwestować w projekt deweloperski pod nazwą „Hollywoodland”. Wraz z kilkoma partnerami biznesowymi zainwestował 21 tysięcy dolarów (dziś to około 250 tysięcy) w postawienie wysokich, białych liter tworzących napis „HOLLYWOODLAND”. Litery przymocowano do słupów telefonicznych i oświetlono kilkoma tysiącami żarówek. Od tamtej pory, zarówno w dzień, jak w nocy napis widoczny był z daleka.

Napis był regularnie konserwowany aż do 1929-1930 roku. W czasie wielkiego kryzysu brakowało pieniędzy na jego zabezpieczenie. Litery zaczęły się przechylać i niszczeć. W 1940 roku napis przeszedł na własność miasta Los Angeles. Na początku chciano się go po prostu pozbyć, lecz ostatecznie zdecydowano o zdemontowaniu wyłącznie ostatnich czterech liter i pozostawieniu napisu „HOLLYWOOD”, który stoi w tym samym miejscu po dziś dzień, a więc już 100 lat.

Zabytkowy napis, pomimo wszystko, niszczał jednak z czasem. W 1978 roku, założyciel magazynu „Playboy” Hugh Hefner zainicjował akcję odnowienia napisu. Pieniądze na renowację wyłożył on oraz kilku znanych muzyków i aktorów. Nowe litery umieszczono w tym samym miejscu, na wzgórzu, jeszcze w tym samym roku.

