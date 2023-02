Rosyjskie próby podboju Kalifornii. Fort Ross i jego historia

Fort Ross nie odegrał może w historii Rosji wielkiej roli, ale jego budowa świadczyła o ambitnych planach państwa carów. 2 lutego 1812 roku uznaje się za datę powstania Fortu Ross, najdalszego rosyjskiego przyczółku w Ameryce Północnej.

Rosyjski podbój Ameryki

Choć dziś pewnie niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, to był czas, kiedy Rosja intensywnie myślała o podboju Ameryki Północnej.

Pierwszym człowiekiem, który z rozkazu cara eksplorował amerykańskie ziemie był Vitus Bering. Rosyjska kolonizacja Ameryki Północnej rozpoczęła się w połowie XVIII wieku i trwała przez ponad sto lat. Wpływy Rosji obejmowały Alaskę, Aleuty, Archipelag Aleksandra oraz wybrzeże Kolumbii Brytyjskiej, stanu Waszyngton, Oregonu i Kalifornii. Na terenach tych mieszkało zaledwie maksymalnie około 2,5 tysiąca Rosjan.

Pierwsze próby podboju amerykańskich ziem Rosja poczyniła w latach 40. XVIII wieku. Do Ameryki wysłano żołnierzy, ale również naukowców, którzy mieli zbadać nieznany ląd. Niedługo potem Rosja zaczęła rozwijać m.in. handel futrami. W Ameryce pojawili się pierwsi rosyjscy osadnicy. W latach 80. XVIII wieku powołano do życia Zjednoczoną Amerykańską Kompanię, z której powstała Kompania Rosyjsko-Amerykańska. Była ona konkurencją dla nowo powstałego państwa, jakim były Stany Zjednoczone. Stanowiła także zagrożenie dla interesów brytyjskich i hiszpańskich kompanii handlowych.

Osadnictwo rosyjskie rozwijało się głównie na Alasce. Nie był to jednak idealny teren do życia. Sezon wegetacyjny na Alasce był krótki, osadnikom brakowało pożywienia, które trzeba było sprowadzać z metropolii lub kupować, np. od Hiszpanów. Rosyjskie władze kolonialne wpadły wówczas na pomysł kolonizacji wybrzeża kalifornijskiego. Na przełomie 1811 i 1812 roku grupa Rosjan i Aleutów wyruszyła w podróż na południe, docierając do terenów, gdzie obecnie znajduje się miasto Santa Rosa, około 130 kilometrów od San Francisco. 2 lutego 1812 roku powstał Fort Ross. Była to wysunięta najdalej na południe rosyjska placówka.

Fort Ross okazał się jednak dla Rosjan rozczarowaniem. Niegdyś liczne w tym miejscu wydry morskie, na które planowano polować, zostały już niemal wytrzebione. Uprawa roli także nie okazała się sprawą prostą, gdyż kalifornijski klimat również nie sprzyjał hodowli warzyw. Ponadto zaczęło dochodzić do coraz częstszych konfliktów pomiędzy Rosjanami a Meksykanami oraz rosnącą liczbą Amerykanów osiedlających się w regionie. Rosja w końcu zdecydowała się sprzedać Fort Ross. Kupił go amerykański osadnik John Sutter w 1841 roku za kwotę 30 tysięcy dolarów, której ostatecznie, podobno, nigdy rosyjskim osadnikom nie wypłacił. Sam Sutter przeniósł się niedługo potem do Sacramento, gdzie wkrótce rozpoczęła się „gorączka złota”.

Rosjanie stopniowo wycofywali się z Ameryki. W 1867 roku sprzedali Stanom Zjednoczonym Alaskę za niewielką kwotę 7,2 miliona dolarów. Kilka dekad później miało się okazać jak wielki błąd popełnili. Kupno Alaski przez USA okazał się bowiem prawdopodobnie najkorzystniejszą transakcją wszech czasów.

