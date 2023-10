QUIZ: Poczet Jana Matejki. Rozpoznasz ukazanych władców?

Wystawę czasową prezentującą prace Jana Matejki ukazujące królów i książąt polskich można oglądać w Muzeum Narodowym we Wrocławiu jeszcze do 2 listopada br.

„Dzieło, które w niezwykły sposób zawładnęło historyczną wyobraźnią całych pokoleń Polaków, powstało w końcu XIX w. tuż przed śmiercią Mistrza Jana. »Poczet«, pokazywany niezwykle rzadko ze względów konserwatorskich, jest – obok Panoramy Racławickiej i cyklu »Warszawa« Artura Grottgera – jednym ze skarbów narodowych znajdujących się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu”. - czytamy na stronie internetowej MN we Wrocławiu.

Czy znasz dobrze rysynki Jana Matejki i rozpoznasz nawet tych mniej znanych władców?

QUIZ: Kogo narysował Matejko? Poczet władców Jana Matejki

Poczet władców Polski Jana Matejki. Co o nim wiesz? Rozpoznasz wszystkie wizerunki?

Jan Matejko urodził się 24 czerwca 1838 r. w Krakowie. Był synem Franciszka Matejki, który przybył do Galicji z Czech na początku XIX wieku. W Krakowie Franciszek poślubił Katarzynę Rosberg. Jan był dziewiątym spośród jedenaściorga dzieci pary.

W wieku siedmiu lat młody Jan został osierocony przez matkę. Wątłej postury, ze znaczną wadą wzroku, doświadczał wielu przykrości ze strony rówieśników. „Ślepowron" i „Męczybuła” to tylko niektóre z przykrych przezwisk, jakimi obdarzano go w młodości.

Pomimo niełatwych przeżyć, Jan od najmłodszych lat przejawiał wielki talent plastyczny. I choć jego ojciec bardzo krytycznie odnosił się do artystycznych pasji syna, Jan w wieku lat 13 zdał egzaminy i został przyjęty do Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie. Naukę kontynuował w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. To tam, po raz pierwszy zetknął się z twórczością Paula Delaroche’a, malarza historycznego, który zafascynował Matejkę na tyle, że sam postanowił tworzyć swoje dzieła właśnie w tym nurcie. W 1853 r. Matejko namalował swój pierwszy obraz historyczny pt „Carowie Szujscy przed Zygmuntem II”. Dalej kontynuował naukę – tym razem w Wiedniu, jednak z powodu konfliktu z jednym z profesorów, szybko wrócił do Krakowa, gdzie otworzył własną pracownię.

Jan Matejko. Tytan pracy. Polski malarz narodowy

