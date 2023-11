Gaza na Grzybowskim

W chwili, gdy piszę ten felieton, świat patrzy ze zgrozą, jak na Bliskim Wschodzie znowu nakręca się spirala nienawiści, zbrodni i terroru. Terroryści z Hamasu w okrutny sposób wymordowali z zaskoczenia ponad tysiąc przypadkowych ofiar tylko za to, że były Żydami. W odpowiedzi Żydzi z Izraela równie bezlitośnie i okrutnie wymordowali ok. 10 tys. Arabów tylko za to, że byli Palestyńczykami i – przeważnie, choć niekoniecznie – muzułmanami. Przypominają się nieodparcie jatki z „Ogniem i mieczem”, gdzie za zbrodnie kozactwa wyrzynającego szlacheckie dwory „Jarema” równał z ziemią, wieszał i nabijał na pal całe chutory, aż „wszelka litość zaginęła na tej ziemi”.