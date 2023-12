Krótka historia świątecznych kartek. Życzenia wczoraj i dzisiaj. Jakie wysłać?

Tradycyjne życzenia świąteczne są zawsze mile widziane. W dzisiejszym świecie kartkę świąteczną zdominowały wiadomości SMS, e-mail, Messenger lub inny komunikator. Jednak nadal sporo osób praktykuje wysyłanie papierowych kartek świątecznych. Jaka jest historia kartki bożonarodzeniowej?

Pierwsza kartka świąteczna

Historia świątecznej kartki rozpoczęła się w 1843 roku w Anglii od człowieka o nazwisku Henry Cole. Był on rysownikiem i pisarzem oraz projektantem przedmiotów użytkowych (np. serwisu do herbaty). Cole był także założycielem i pierwszym dyrektorem Kensington Museum, z którego wydzielono później Muzeum Wiktorii i Alberta. Był również jednym z inicjatorów budowy znajdującego się w Londynie Royal Albert Hall.

W 1843 roku Henry Cole wpadł na pomysł stworzenia karty świątecznej, którą będzie można wysłać rodzinie i znajomym z okazji Bożego Narodzenia. Praktyka składania sobie świątecznych życzeń istniała przecież i w tamtych czasach, choć specjalnych pocztówek na tę okazję jeszcze nie znano.

Henry Cole zamówił rysunek z napisem „Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku dla ciebie” (ang. „A Merry Christamas and a Happy New Year to you”). Pracę wykonał illustrator i malarz, John Callcott Horsley.

Kartka spotkała się z pozytywnym odbiorem, choć wywołała także kontrowersje – przedstawiała bowiem wielopokoleniową rodzinę, która wznosi toast na cześć adresata kartki. Na obrazku widać, że wino piją nawet dzieci. To nie przeszkodziło jednak w popularności, jaką karta zdobyła. Dwa lata później, w 1845 roku, wydrukowano dwa tysiące egzemplarzy tego samego projektu. W kolejnych latach drukowano kolejne kartki. Przedstawiały one małego Jezusa, zaśnieżone krajobrazy oraz rudziki – niewielkie ptaszki o rudych brzuszkach, które chętnie pojawiają się zimą wokół karmników i kojarzone są z zimą.

W Polsce kartki świąteczne pojawiły się na przełomie XIX i XX wieku. W 1900 roku w Warszawie ogłoszono konkurs na nazwę karty pocztowej w języku polskim. Wziął w nim udział nawet Henryk Sienkiewicz. W skład jury wchodziła redakcja „Słownika Języka Polskiego”. Do konkursu zgłoszono pięć propozycji: „liścik”, „listówka”,otwartka”, „pisanka” i „pocztówka”. Nazwę „pocztówka” zaproponował właśnie Sienkiewicz. To ta nazwa wygrała i stosujemy ją do dzisiaj.

Tradycyjne życzenia na Boże Narodzenie

Wobec natłoku podobnych do siebie wierszyków, warto zatrzymać się na chwilę i zastanowić nad życzeniami dla wszystkich naszych bliskich, aby były one wyjątkowe i płynące prosto z serca.

Podpowiadamy, jakie niebanalne, a jednocześnie tradycyjne życzenia bożonarodzeniowe można złożyć znajomym, przyjaciołom i rodzinie. Oto kilka cytatów oraz propozycji tradycyjnych życzeń na Boże Narodzenie:

„W tym objawiła się miłość Boga ku nam,

że zesłał Syna swego Jednorodzonego

na świat, abyśmy życie mieli

dzięki Niemu”. (1 J 4,9)

„A Słowo stało się ciałem

i zamieszkało wśród nas.

I oglądaliśmy Jego chwałę,

chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,

pełen łaski i prawdy”. (J 1,14)

Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,

Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,

Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie. (Cyprian Kamil Norwid)

Święta są ważne i nie można ich lekceważyć. Trzeba je obchodzić z tymi, których kochasz, bez względu, czy masz ochotę, czy nie. Bo nigdy nie wiadomo, kiedy pozostaną ci tylko wspomnienia. (Luanne Rice, „Sklep Pod dziewiątą chmurką”)

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie. Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie. (Matka Teresa z Kalkuty)

Wydaje mi się (…) że istnieją rzeczy, które wiele przyniosły mi dobrego, acz nie dały żadnych materialnych korzyści. Boże Narodzenie do nich właśnie należy. Ale myślałem zawsze i nadal myślę o każdych zbliżających się dniach Bożego Narodzenia – niezależnie od czci, jaką budzi w nas sama nazwa tych świąt, oraz ich istota, jeśli sprawy te w ogóle dadzą się rozdzielić – jako i dniach błogich, dniach przepełnionych dobrocią, duchem miłosierdzia, dniach radosnych. Jako o jedynych znanych mi dniach pośród całego długiego roku, kiedy mężczyźni i kobiety, niejako na podstawie milczącej ugody, otwierają szeroko swe serca i zdają się traktować ludzi niżej od siebie stojących tak, jak gdyby naprawdę byli to ich towarzysze wspólnej wędrówki do grobu, nie zaś inna rasa istot zdążających w innym zgoła kierunku. Dlatego więc (…), choć dzięki świętom nie wzbogaciłem się ani o jedną sztukę srebra czy złota, to przecie wiem, że przyczyniły mi one wiele dobrego i w przyszłości wiele dobrego mi przyniosą. I dlatego mówię zawsze: niech będą błogosławione! (Charles Dickens, „Opowieść wigilijna”)

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę pokoju Chrystusowego, zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Niech nadchodzący Nowy Rok przyniesie jak najwięcej łask Bożych, a nowonarodzony Jezus Chrystus niech zawsze będzie przy Tobie.

Wiary, która może przenosić góry,

Nadziei, która nigdy nie zgaśnie,

Miłości, która jest światłem życia.

Niech narodziny Chrystusa zwiastują dobrą nowinę!

Niech Święta Bożego Narodzenia staną się źródłem wzmacniania ducha.

Niechaj przyniosą radość, pokój i wzajemną życzliwość.

Niech drogi Twojego życia będą oświetlone Bożą miłością,

A nowonarodzony Bóg obdarzy Cię swoją łaską.

Niech Bóg oświeca Twoje drogi codziennego życia, obdarzy Cię błogosławieństwem i pomaga życie czynić szczęśliwym. Wesołych i ciepłych świąt Bożego Narodzenia!

Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego. Odpoczynku od codziennego zgiełku oraz czasu na chwilę zadumy. W Nowym Roku wszelkiej pomyślności oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym.

Aby Święta Bożego Narodzenia, a także cały nadchodzący Nowy Rok upływały w harmonii i zadumie, by nigdy nie zabrakło ciepła drugiej osoby, a każdy dzień był pełen niezapomnianych chwil.

