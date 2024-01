Koncert Filharmoników Wiedeńskich. Długa tradycja, ważne chwile w Nowy Rok

Koncert noworoczny Filharmoników Wiedeńskich to pewnie najsłynniejszy koncertów muzyki klasycznej na świecie. Poprzez radio i telewizję transmitowany jest w 90 krajach na całym świecie, a co roku ogląda go około 50 milionów ludzi. Skąd wziął się zwyczaj noworocznych koncertów? Jaki repertuar pojawia się podczas występu?

Historia Koncertów Noworocznych z Wiednia

Koncert noworoczny Filharmoników Wiedeńskich (Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker) odbywa się co roku, 1 stycznia. Ten sam program koncertowy wykonywany jest, co prawda, także 30 i 31 grudnia, jednak tylko ostatni koncert, odbywający się 1 stycznia, jest transmitowany na całym świecie i to właśnie on jest najbardziej słynny. Każdy z trzech koncertów trwa około 2,5 godziny.

Koncert odbywa się w budynku Musikverein – Wiedeńskiego Towarzystwa Muzycznego. Znajdująca się tam Złota Sala należy do najpiękniejszych sal koncertowych na świecie i zaprojektowana została jako swoista „świątynia” muzyki. Dysponuje ona także najlepszą na świecie akustyką.

Tradycja koncertów noworocznych w Wiedniu istnieje od 1838 roku. Aż do 1939 roku odbywały się one jednak w Sylwestra. Zmiana przyszła wraz z „nowymi” czasami.

Te koncerty, których słuchamy także dzisiaj, znane oficjalnie jako Koncerty Noworoczne Filharmoników Wiedeńskich, odbywają się od 1939 roku. Ich pomysłodawcą był Clemens Krauss. Jego celem było pierwotnie… wzmocnienie morale żołnierzy niemieckich i austriackich walczących w czasie II wojny światowej. Wtedy koncert odbył się jednak jeszcze 31 grudnia, a nie 1 stycznia. Jedynym kompozytorem, po którego utwory wówczas sięgnięto, był Johann Strauss II.

Istnieją teorie, że Koncert Noworoczny mógł być pomysłem Josepha Goebbelsa, ministra propagandy i oświecenia publicznego III Rzeszy, który pragnął uczynić Wiedeń miastem sztuki. Jeśli jednak to nie Goebbels ten koncert wymyślił, to i tak wydarzenie to dobrze wpisywało się w politykę Rzeszy wobec Austrii.

Bisy podczas Koncertu noworocznego ustanowiono dopiero w 1945 roku. „Nad pięknym modrym Dunajem” oraz „Marsz Radetzky'ego” zostały stałym punktem programu bisów w 1958 roku.

Dyrygentem, który prowadził koncert z Wiednia najwięcej razy był Clemens Krauss. Liczne koncerty prowadzili także: Lorin Maazel, Zubin Mehta, Riccardo Muti. W roku 2022 dyrygował Daniel Barenboim, koncert w roku 2023 poprowadził Franz Welser-Möst, a w 2024 roku – Christian Thielemann.

Koncert Noworoczny we Wiedniu cieszy się tak wielką popularnością, że bilety nań trzeba rezerwować z rocznym wyprzedzeniem. Nawet to nie daje jednak gwarancji ich otrzymania, gdyż chętnych jest tak dużo, że urządzane jest losowanie.

Koncert transmitowany jest w 90 krajach na całym świecie. Prócz Europy, wiedeńskie noworoczne wydarzenie można obejrzeć m.in. w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Japonii, Indonezji, Korei Południowej, Mongolii, Sri Lance, Australii, Botswanie, Lesotho, Malawi, Mozambiku, Namibii, Suazi, Zambii, Zimbabwe, Chile, Gwatemali, Ekwadorze, Boliwii oraz Trynidadzie i Tobago.

Repertuar koncertów noworocznych

We wszystkich programach koncertów noworocznych z Wiednia znajdują się utwory rodziny Straussów. Pojawiają się także dzieła innych kompozytorów austriackich, jak Joseph Hellmesberger Jr., Joseph Lanner, Wolfgang Amadeusz Mozart, Franz Schubert, Carl Zeller, Franz von Suppé i inni. W 2009 roku po raz pierwszy na koncercie noworocznym pojawiła się muzyka Josepha Haydna – był to hołd oddany artyście w 200. rocznicę jego śmierci. W repertuarze pojawiają się niekiedy również utwory innych kompozytorów: Verdiego, Wagnera, Beethovena, Czajkowskiego czy Offenbacha.

W programie koncertów noworocznych z Wiednia znajduje się od 14 do 20 utworów oraz 3 bisy. Pierwszym bisem jest szybka polka. Drugi to walc Straussa II „Nad pięknym modrym Dunajem”. W jego trakcie dyrygent oraz orkiestra składają publiczności życzenia noworoczne. Ten zwyczaj pojawił się po raz pierwszy podczas koncertu w 1954 roku. Ostatni bis to „Marsz Radetzky'ego” Straussa, podczas którego publiczność klaszcze na znak dyrygenta. Ten z kolei zwyczaj istnieje od 1958 roku.

W czasie koncertu odbywają się także występy baletowe tancerzy z Wiedeńskiego Baletu Państwowego.

Repertuar Koncertu noworocznego w 2024 roku

Jakie utwory zabrzmiały w czasie Koncertu 1 stycznia 2024 roku? Oto repertuar, który pojawił się podczas tego wydarzenia:

Karl Komzák: Erzherzog Albrecht-Marsch, op. 136

Johann Strauss II.: Wiener Bonbons. Walc, op. 307

Johann Strauss II.: Figaro-Polka. Polka française, op. 320

Josef Hellmesberger (syn): Für die ganze Welt. Walc

Eduard Strauss: Ohne Bremse. Polka schnell, op. 238

Johann Strauss II.: Uwertura do operetki „Waldmeister”

Johann Strauss II.: Ischler Walzer. Nachgelassener Walzer Nr. 2

Johann Strauss II.: Nachtigall-Polka, op. 222

Eduard Strauss: Die Hochquelle. Polka mazur, op. 114

Johann Strauss II.: Neue Pizzicato-Polka. op. 449

Josef Hellmesberger (syn): Estudiantina-Polka z baletu „Die Perle von Iberien”

Carl Michael Ziehrer: Wiener Bürger. Walc, op. 419

Anton Bruckner: Kadryl, WAB 121 (Orchestr. W. Dörner)

Hans Christian Lumbye: Glædeligt Nytaar! Galopp

Josef Strauss: Delirien. Walc, op. 212

