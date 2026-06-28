Powstanie Centrolewu

Nowa ustawa zasadnicza miała wzmocnić władzę wykonawczą, zdecydowanie osłabiając rolę parlamentu, a pierwszym krokiem była tzw. nowela sierpniowa uchwalona kilka tygodni po przewrocie, zwiększająca uprawnienia prezydenta. Następnie marszałek zainicjował politykę dyskredytacji Sejmu w oczach społeczeństwa i praktycznie sparaliżował jego działanie. Piłsudski umiejętnie dozował napięcie.