Powstanie Centrolewu
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Historia
  • Sławomir KoperAutor:Sławomir Koper

Powstanie Centrolewu

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Warszawa 12.05.1926. Marszałek Polski Józef Piłsudski w otoczeniu oficerów przed ostatnią przed zamachem stanu rozmową z prezydentem RP Stanisławem Wojciechowskim. Nz. marszałek Piłsudski (C), generał Gustaw Orlicz-Dreszer (P) na moście Poniatowskiego
Warszawa 12.05.1926. Marszałek Polski Józef Piłsudski w otoczeniu oficerów przed ostatnią przed zamachem stanu rozmową z prezydentem RP Stanisławem Wojciechowskim. Nz. marszałek Piłsudski (C), generał Gustaw Orlicz-Dreszer (P) na moście Poniatowskiego Źródło: PAP / Reprodukcja
HISTORIA WIECZNIE ŻYWA Głównym celem Józefa Piłsudskiego po zamachu majowym było uchwalenie nowej konstytucji, która zmieniłaby zasady sprawowania władzy nad Wisłą.

Nowa ustawa zasadnicza miała wzmocnić władzę wykonawczą, zdecydowanie osłabiając rolę parlamentu, a pierwszym krokiem była tzw. nowela sierpniowa uchwalona kilka tygodni po przewrocie, zwiększająca uprawnienia prezydenta. Następnie marszałek zainicjował politykę dyskredytacji Sejmu w oczach społeczeństwa i praktycznie sparaliżował jego działanie. Piłsudski umiejętnie dozował napięcie.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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