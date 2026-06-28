Powstanie Centrolewu

HISTORIA WIECZNIE ŻYWA Głównym celem Józefa Piłsudskiego po zamachu majowym było uchwalenie nowej konstytucji, która zmieniłaby zasady sprawowania władzy nad Wisłą.
Nowa ustawa zasadnicza miała wzmocnić władzę wykonawczą, zdecydowanie osłabiając rolę parlamentu, a pierwszym krokiem była tzw. nowela sierpniowa uchwalona kilka tygodni po przewrocie, zwiększająca uprawnienia prezydenta. Następnie marszałek zainicjował politykę dyskredytacji Sejmu w oczach społeczeństwa i praktycznie sparaliżował jego działanie. Piłsudski umiejętnie dozował napięcie.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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