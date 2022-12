Co wydarzyło się w Boże Narodzenie? 10 ważnych rocznic

Boże Narodzenie to jedno z najważniejszych chrześcijańskich świąt. Nic dziwnego, że właśnie tego dnia, nawiązując do przyjścia Jezusa na świat, wielu władców rozpoczynało swoje panowanie. Co, oprócz koronacji królewskich i cesarskich,...