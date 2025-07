Początek nowej ery. Ten dzień zmienił losy świata i układ sił

Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych ogłoszona została 4 lipca 1776 roku. Jej autorem był późniejszy, trzeci z kolei, prezydent USA Thomas Jefferson.

Niepodległość USA

4 lipca 1776 roku trzynaście stanów Ameryki podpisało Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych. W tamtej chwili rozpoczęła się historia późniejszego mocarstwa. Autorem dokumentu był Thomas Jefferson, a prócz niego m.in. John Adams i Benjamin Franklin. Podpisali go wszyscy przedstawiciele trzynastu amerykańskich stanów.

Akt prawny ogłaszał, że Stany Zjednoczone mają prawo do ustanawiania wszelkich przepisów, wypowiadania wojny i zawierania pokoju.

Inspiracją w kształtowaniu dokumentu były poglądy Johna Locke’a. Jego filozofia jest widoczna w treści Deklaracji. To zasady, jakie społeczeństwo amerykańskie powinno, zdaniem Jeffersona, przyjąć. Są to: teoria powstania państwa, doktryna praw natury, przywileje jednostki oraz koncepcja suwerenności ludu oraz jego prawo do przeciwstawienia się wobec niesprawiedliwej władzy. Tę ostatnią uosabiał brytyjski król, Jerzy III, przeciwko któremu mieszkańcy Ameryki mieli prawo się zbuntować.

W Deklaracji Niepodległości monarcha został przedstawiony w wyjątkowo złym świetle. Z dokumentu wynika, że przede wszystkim to właśnie on był odpowiedzialny za ciemiężenie amerykańskiej ludności. Zarzucano mu celowe wywołanie wojny oraz niechrześcijańskie postępowanie i wymuszenie na mieszkańcach Wielkiej Brytanii i Ameryki walk między sobą, niczym „pomiędzy braćmi”.

W końcowej części dokumentu Jefferson zapisał: „Wierząc w słuszność podejmowanych działań, biorąc za świadka Najwyższego Sędziego (...) ogłaszamy uroczyście w imieniu władzy zbożnego ludu tych Osad, iż Zjednoczone Osady są i mają prawo być Państwami wolnymi i niepodległymi”.

W trwającej już od ponad roku wojnie z metropolią, Amerykanie potrzebowali silnej karty przetargowej. Musieli zyskać poparcie i przychylność europejskich państw. Zdawano sobie sprawę, że niektóre z nich, jak Francja, ucieszą się, jeśli Brytyjczycy utracą tak ważne obszary. Deklaracja Niepodległości miała być gwarancją, że mieszkańcy Ameryki są ludźmi, z którymi można się porozumieć i których prawo do samostanowienia należy zaakceptować. Deklaracja z 4 lipca była zatem również manifestem politycznym i wskazówką dla ewentualnych przyszłych partnerów, z jakim państwem będą miały do czynienia.

Od 1870 roku Dzień Niepodległości jest dniem wolnym od pracy dla pracowników rządowych i federalnych.

