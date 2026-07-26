Karol Olgierd Borchardt

Patronem pierwszego z nich był Józef Piłsudski, co można uznać za zwyczajowy hołd pod adresem marszałka. Tym bardziej że jego imię nosiła również kanonierka służąca w marynarce wojennej. Natomiast w drugim przypadku wybrano z premedytacją osobę Stefana Batorego, a ten władca wyjątkowo źle zapisał się w pamięci Gdańszczan. Stosunki z Wolnym Miastem były napięte i można było uznać, że ochrzczenie statku imieniem króla, który toczył wojnę z portem nad Motławą, było złośliwością wobec jego władz.