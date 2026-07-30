Erazm z Rotterdamu – naiwny humanista, który chciał odnowić Europę

Przełom XV i XVI wieku był okresem głębokich przemian w dziejach Europy. Renesans przyniósł odrodzenie zainteresowania kulturą antyczną, rozwojem nauki i refleksją nad miejscem człowieka w świecie. Humaniści nawoływali do powrotu do klasycznych źródeł wiedzy, tak zwanego krytycznego myślenia oraz kształcenia opartego na rozumie i moralności. Jednocześnie narastał kryzys Kościoła zachodniego, a niebawem do rewolucji reformacji. Właśnie w tej epoce żył i tworzył Erazm z Rotterdamu – jeden z najbardziej znanych myślicieli europejskiego humanizmu.

Erazm z Rotterdamu (ok. 1467–1536) był niderlandzkim filozofem, teologiem, filologiem i pisarzem. Większość życia spędził w podróżach po najważniejszych ośrodkach naukowych Europy, utrzymując kontakty z uczonymi z Anglii, Francji, Niemiec, Włoch czy Szwajcarii. Dzięki rozległej korespondencji i publikacjom stał się jednym z najbardziej wpływowych intelektualistów swoich czasów. Zajmował się krytycznym opracowywaniem tekstów starożytnych i chrześcijańskich, tłumaczeniami oraz działalnością pedagogiczną. Szczególną sławę przyniosło mu przygotowanie krytycznego wydania greckiego tekstu Nowego Testamentu, które odegrało ważną rolę w rozwoju badań biblijnych.

Religia i wspólnota uczonych

Podstawą jego poglądów była wiara w możliwość moralnego doskonalenia człowieka poprzez edukację. Humanizm Erazma nie oznaczał odrzucenia religii, lecz próbę połączenia chrześcijaństwa z wartościami klasycznej kultury. Uważał, że pobożność powinna wynikać z wewnętrznego przekonania, a nie jedynie z przestrzegania zewnętrznych obrzędów. Krytykował nadużycia duchowieństwa, przesadny formalizm religijny i brak wykształcenia części kleru, jednocześnie pozostając wiernym Kościołowi katolickiemu. Sprzeciwiał się zarówno zepsuciu instytucji kościelnych, jak i gwałtownym podziałom wywołanym przez reformację. Opowiadał się za pokojową odnową Kościoła poprzez edukację, dialog i powrót do ewangelicznych źródeł.

Jedną z najbardziej charakterystycznych idei Erazma była koncepcja res publica litteraria, czyli „rzeczpospolitej ludzi uczonych”. W jego przekonaniu wspólnota uczonych powinna przekraczać granice państw, języków i konfliktów politycznych. Łączyć ją miało dążenie do prawdy, rozwój wiedzy oraz wzajemny szacunek. Dzięki wymianie listów, książek i poglądów uczeni tworzyli ponadnarodową wspólnotę intelektualną, która mogła wpływać na rozwój kultury całej Europy. Idea ta stała się jednym z fundamentów nowożytnego świata nauki, opartego na współpracy i swobodnym przepływie myśli.

Monarcha-humanista

Istotne miejsce w dorobku Erazma zajmuje również traktat „O władcy chrześcijańskim” (Institutio Principis Christiani), wydany w 1516 roku. Dzieło powstało jako poradnik dla młodego władcy i przedstawia wzorzec monarchy kierującego się zasadami chrześcijaństwa oraz humanizmu. Zdaniem autora rządzenie nie powinno opierać się na strachu czy przemocy, lecz na sprawiedliwości, roztropności i trosce o dobro poddanych. Władca miał być człowiekiem wykształconym, znającym historię, filozofię i literaturę, ponieważ tylko odpowiednia edukacja pozwalała podejmować rozsądne decyzje polityczne.

Monarcha-humanista według Erazma był przede wszystkim sługą dobra wspólnego. Powinien odznaczać się umiarkowaniem, uczciwością i odpowiedzialnością za powierzony mu kraj. Autor podkreślał, że władca ma obowiązek słuchać mądrych doradców, unikać pochlebców oraz kierować się sumieniem. Szczególnie mocno akcentował znaczenie pokoju, uznając wojny za źródło cierpienia i zniszczenia. Dobry monarcha powinien więc wykorzystywać dyplomację i negocjacje, sięgając po broń jedynie w ostateczności.

Wiele postulatów Erazma miało charakter idealistyczny, jego poglądy wywarły znaczący wpływ na rozwój europejskiej myśli politycznej, pedagogiki i humanizmu. Wskazywał, że trwała reforma społeczeństwa nie jest możliwa bez wykształcenia, odpowiedzialności moralnej i szacunku dla drugiego człowieka. Zdaniem części historyków jego wizja wspólnoty uczonych oraz idea władcy kierującego się rozumem, cnotą i dobrem publicznym należą do najważniejszych osiągnięć renesansowej refleksji nad człowiekiem i państwem.

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