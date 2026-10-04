Dwór Artusa

HISTORIA WIECZNIE ŻYWA Jeden z najważniejszych symboli Gdańska znajduje się przy Długim Targu, bezpośrednio przy słynnej Fontannie Neptuna (uruchomionej 9 października 1633 r.).
Nazwa budynku nawiązuje do niezwykle popularnych w epoce średniowiecza legend o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu, a tradycja budowy specjalnych domów dla zamożnych mieszczan i rycerstwa przyjęła się też na kontynencie. Do dzisiaj na ziemiach polskich zachowały się dwa Dwory Artusa – w Gdańsku i w Toruniu.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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