Pogromca Gdańszczan
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Historia

Pogromca Gdańszczan

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Wacław Pawliszak, Pochód husarii
Wacław Pawliszak, Pochód husarii Źródło: Wikimedia Commons
POCZET POLSKICH WODZÓW Jan Zborowski, syn Marcina, kasztelana krakowskiego, był bratem Krzysztofa i Samuela, którzy zapisali się jako wichrzyciele i awanturnicy.

Ten ostatni dał gardło pod mieczem mistrza w Krakowie, zamieszany w próbę zamachu na króla Stefana Batorego. Jednak wspomniany Jan, urodzony w 1538 r., zapisał się w historii o wiele lepiej. Wykształcony i obyty w świecie w latach 1559– 1561 odbył podróże zagraniczne do Niemiec i Florencji, był także dworzaninem króla Zygmunta Augusta i księcia na Prusach, Albrechta Hohenzollerna.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
Autor: Jacek Komuda
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