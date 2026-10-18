Historia

Kolaboracja?

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Skoki spadochroniarzy, zdjęcie ilustracyjne
Skoki spadochroniarzy, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Wikimedia Commons
KOMUCHOŻERCA Ciekawym a nieznanym epizodem jest udokumentowane współdziałanie zrzutków sowieckich z oddziałami Brygady Świętokrzyskiej na Kielecczyźnie.

Kontakty były dość długie, trwały kilka tygodni i zaowocowały tym, że desantowa grupa sowiecka przekazała broń i pieniądze nie tam, gdzie były one przeznaczone. Z moich rozmów i wspomnień oficerów i żołnierzy BŚ na początku lat 90. wyłaniał się zupełnie inny ich obraz niż powszechnie znany, czyli zajadłych antykomunistów. Życie jest bogatsze i bardziej urozmaicone niż nastawienie polityczno-ideologiczne.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
Autor: Leszek Żebrowski
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