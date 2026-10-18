Gulden gdański

Zniknęły trzy dawne cesarstwa, a w zamian powstawały państwa o charakterze narodowym. Jednym z problemów, z którymi musieli zmierzyć się zwycięscy alianci, była sprawa przynależności Gdańska. Politycy koalicji wiedzieli bowiem doskonale, że pozostawienie portu w granicach Niemiec zniszczy gospodarkę odradzającej się Polski, ale nie wchodziło w rachubę przyłączenie miasta do Rzeczypospolitej.