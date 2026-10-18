Gulden gdański

HISTORIA WIECZNIE ŻYWA Klęska państw centralnych w pierwszej wojnie światowej wywołała potężne zmiany terytorialne na mapie Europy.
Zniknęły trzy dawne cesarstwa, a w zamian powstawały państwa o charakterze narodowym. Jednym z problemów, z którymi musieli zmierzyć się zwycięscy alianci, była sprawa przynależności Gdańska. Politycy koalicji wiedzieli bowiem doskonale, że pozostawienie portu w granicach Niemiec zniszczy gospodarkę odradzającej się Polski, ale nie wchodziło w rachubę przyłączenie miasta do Rzeczypospolitej.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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