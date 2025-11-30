Zgrupowanie żołnierzy AK i NOW-AK miało przeprowadzić akcję rozbicia więzienia w Łomży i uwolnić osadzonych tam nieszczęśników. Ale organizacja i jeszcze gorsze dowodzenie akcją przez kpt. Jana Buczyńskiego „Jacka”, inspektora Inspektoratu Mazowieckiego, doprowadziły do katastrofy.