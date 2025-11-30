II Wojna Światowa

Klęska

Dodano: 
Mosiężny orzełek Armii Krajowej, bity w latach 1942–1945
Mosiężny orzełek Armii Krajowej, bity w latach 1942–1945 Źródło: Wikimedia Commons / Topory, CC 4.0
Czerwony Bór, 23 czerwca 1944 r. Była to jedna z największych klęsk Armii Krajowej w akcji „Burza”.

Zgrupowanie żołnierzy AK i NOW-AK miało przeprowadzić akcję rozbicia więzienia w Łomży i uwolnić osadzonych tam nieszczęśników. Ale organizacja i jeszcze gorsze dowodzenie akcją przez kpt. Jana Buczyńskiego „Jacka”, inspektora Inspektoratu Mazowieckiego, doprowadziły do katastrofy.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Leszek Żebrowski
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.