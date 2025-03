Kratery uderzeniowe dookoła nas. Jest ich więcej, niż mogliśmy sądzić

Na Ziemi odnaleziono do tej pory 183 kratery uderzeniowe, które są dowodem, że na przestrzeni milionów lat w naszą planetę co jakiś czas uderzały wyjątkowo duże ciała niebieskie. Ostatnie takie zdarzenie – uderzenie obiektu, które pozostawiło krater – miało miejsce w 1947 roku w górach Sikhote-Alin w południowo-wschodniej Rosji.

Ziemia pod ostrzałem

Procesy tektoniczne oraz erozje powodują, że powierzchnia naszej planety się odnawia, co powoduje usuwanie śladów kraterów, które powstały przed milionami lat. Do dziś na przykład nie pozostał na naszej planecie prawdopodobnie żaden krater z okresu tzw. Wielkiego Bombardowania, kiedy dopiero formowały się planety Układu Słonecznego.

Około 2 miliardy lat temu, w erze paleoproterozoicznej, asteroida o średnicy 10-15 kilometrów uderzyła w Ziemię na terenie dzisiejszej Republiki Południowej Afryki. Obiekt pozostawił krater o średnicy około 300 kilometrów. Ten „obiekt geologiczny” nazwany został Kopułą Vredeforta.

Inne duże wydarzenie znane jako Sudbury Basin miało miejsce w Ontario w Kanadzie około 1,8 miliarda lat temu. Obiekt, który trafił w Ziemię miał także około 10-15 kilometrów średnicy. Pozostawił on krater mający 130 kilometrów średnicy.

Choć zdarzenia te pozostawiły po sobie niewyobrażalne zniszczenia, są one mniej znane, niż uderzenie asteroidy (lub komety) sprzed 66 milionów lat. Obiekt kosmiczny trafił wówczas w półwysep Jukatan i pozostawił po sobie krater, znany jako Chicxulub, o średnicy 150 kilometrów. To właśnie to uderzenie, spowodowało wymarcie 75 procent gatunków roślin i zwierząt na Ziemi, w tym wszystkich dinozaurów.

Najbardziej znanym i jednocześnie najwcześniej zidentyfikowanym kraterem powstałym po uderzeniu ciała niebieskiego jest krater Barringera znajdujący się na obszarze Canyon Diablo w hrabstwie Coconino w stanie Arizona w Stanach Zjednoczonych. Ma on średnicę 1200 metrów i głębokości 170 metrów. Powstał on około 50 tysięcy lat temu, w wyniku uderzenia meteorytu żelaznego o masie 300 tysięcy ton.

W Europie Zachodniej znane są cztery kratery uderzeniowe: mający 200 metrów szerokości krater niedaleko miasta Beziers w południowej Francji, Rochechouart w Akwitanii (Francja), Nördlinger Ries między Jurą Szwabską a Jurą Frankońską oraz krater nazwany Kotliną Steinheim w pobliżu Heidenheim w Badenii-Wirtembergii (Niemcy).

