QUIZ: Kto wypowiedział te słowa? Czy zgadniesz czyj to cytat?

Ojciec nowoczesnego konserwatyzmu

Edmund Burke uważał, że rząd powinien był niejako pośrednikiem pomiędzy władcą a poddanymi. Za niezwykle cenne uznawał odwoływanie się do tradycji i podążanie drogami, które sprawdziły się w przeszłości. Jednocześnie zauważał, że świat i społeczeństwo wciąż ulegają przeobrażeniom, co wymaga od rządzących wprowadzania koniecznych zmian i reform w sposobie rządzenia.

Edmund Burke znany jest jednak najbardziej jako przeciwnik rewolucji francuskiej. W 1789 roku, kiedy rewolucja wybuchła we Francji, spotkało się to z niezwykle entuzjastycznym przyjęciem w samej Anglii. Ten aplauz względem gwałtownych przemian zaniepokoił Burke’a. Nie podobała mu się drogą, jaką podążała Francja, ani aprobata ze strony Anglików. W 1790 roku Burke wydał swoje najważniejsze dzieło zatytułowane „Rozważania o rewolucji we Francji”.

W swojej pracy Burke omawiał przebieg rewolucji, osobowości ludzi, którzy stali za jej wybuchem oraz motywy i dążenia przywódców. Starał się przede wszystkim przeanalizować idee, które doprowadziły do wybuchu ruchu rewolucyjnego, takie jak prawa człowieka i suwerenność obywateli. Burke kwestionował całe „racjonalistyczne” korzenie rewolucji. Uważał, że moralność rewolucji jest jedynie pozorna, gdyż tak naprawdę chce ona zniszczyć wszystkie tradycje, odziedziczone wartości oraz dewaluuje gromadzoną przez wieki wiedzę. Jego analiza dalszego przebiegu rewolucji okazała się wyjątkowo przenikliwa.

Edmund Burke do końca życia sprzeciwiał się rewolucji francuskiej domagając się wojny ze zrewoltowaną Francją. Jego poglądy na temat rewolucji sprawiły, że zyskał popularność oraz szacunek w wielu częściach Europy.

W 1794 roku, po śmierci swego syna, Edmund Burke zrezygnował z pracy w parlamencie. Skupił się na pisaniu oraz obronie praw Irlandii, skąd pochodził. Konsekwentnie odmawiał uznania jakiegokolwiek rządu rewolucyjnego we Francji.

W swoich pismach Burke często odnosił się do „natury”. Uważał, że emocjonalne i duchowe życie człowieka stanowi harmonię w ramach większego porządku wszechświata. Jego zdaniem społeczeństwo i państwo stanowią jedność i ucieleśniają dobro wspólne. Państwo umożliwia realizację ludzkiego potencjału, ustanawiając jednocześnie określone prawa i cele, do których chce dążyć.

Edmund Burke niejednokrotnie podkreślał wagę procesu historycznego, który kumuluje zwyczaje, tradycje i osiągnięcia całego społeczeństwa. Proces ten, jego zdaniem, powoduje konieczność zmian, które są nie tylko nieuniknione, ale też potrzebne. Wszystkie zmiany powinny jednak wynikać z konieczności wywodzących się z procesu historycznego, a nie być wprowadzane sztucznie jako „plany spekulacyjne”, które ingerują w stabilne, zwyczajowe życie społeczne, co miało miejsce w czasie rewolucji francuskiej, w czasie której wszelkie zmiany zostały odgórnie narzucone.

