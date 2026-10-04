Ile można "wybaczyć" komunistom? Wywiad z prof. Politem

TOMASZ D. KOLANEK: Mówi się, że to zwycięzcy piszą podręczniki do historii. Kto wobec tego wygrał, a kto przegrał wojnę w Wietnamie?

PROF. JAKUB POLIT: Jest taka książka Artura Dmochowskiego zatytułowana „Wietnam. Wojna bez zwycięzców”, która ma trzy podtytuły: „Klęska Francuzów”, „Klęska Amerykanów”, „Klęska Wietnamczyków”. Z zastrzeżeniem, że ta ostatnia klęska nie jest równoznaczna z klęską wietnamskich komunistów. Tak więc wojnę tę wygrali wietnamscy komuniści, ponieważ niewątpliwie zrealizowali swoje cele. Utrzymali się przy władzy oraz zagarnęli Wietnam Południowy, a nawet – aczkolwiek przejściowo – zdołali dokonać militarnego podboju całych dawnych Indochin Francuskich.

Dlaczego w związku z tym to przegrani Amerykanie piszą podręczniki o historii wojny w Wietnamie?