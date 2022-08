Latający smok polskiego Włocha

Prekursor awiacji urodził się w 1617 r. w rodzinie zubożałej szlachty w Agordo na północy Włoch. Zanim przeprowadził się nad Wisłę, studiował nauki matematyczno-przyrodnicze oraz architekturę na uniwersytetach w Padwie i w Wenecji. Jako 20-latek po ukończeniu studiów wyruszył do Egiptu, gdzie sporządził m.in. mapę triangulacyjną oraz prowadził wykopaliska w Gizie i Memfis. Po czterech latach wrócił do Europy. W Wiedniu nauczył się mincerstwa i wyruszył do Polski. Od 1624 r. mieszkał w Krakowie, a cztery lata później przeprowadził się do Warszawy, gdzie został nadwornym architektem króla Władysława IV.

W latach 60. jako królewski architekt i budowniczy odpowiadał m.in. za odbudowę zniszczonego przez wojska szwedzkie Pałacu Kazimierzowskiego przy Krakowskim Przedmieściu, którą zlecił król Jan Kazimierz. Wcześniej pełnił również służbę dyplomaty, a podczas potopu szwedzkiego za własne pieniądze wystawił oddział wojska, który pod wodzą Stefana Czarneckiego walczył z najeźdźcą.