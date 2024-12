Przedwojenny prawnik (absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego), wiceprokurator Sądu Okręgowego w Białymstoku, następnie wybitny konspirator w Warszawie. Podczas wojny obronnej 1939 r. miał przydział do sądu polowego. Konspirację zaczynał w Związku Jaszczurczym, od 1942 r. był w Narodowych Siłach Zbrojnych, w newralgicznym miejscu. Stworzył wywiad i kontrwywiad w Komendzie Okręgu Warszawa. Z uwagi na przedwojenną działalność przeciwko komunistom szybko dostrzegł zagrożenie ze strony PPR i GL-AL jako sowieckiej agentury. Rozbudował struktury tego pionu, sięgając do wnętrza tych organizacji, co dawało znakomite rezultaty, przede wszystkim ochronne wobec istotnego zagrożenia.