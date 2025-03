Od ulic Nowego Jorku do sceny globalnej – narodziny rapu

Muzyka rap narodziła się w latach 70. XX wieku w afroamerykańskich i latynoskich społecznościach Nowego Jorku, głównie na ulicach słynnego Bronxu.

Początki: Bloki Bronxu i jamajskie korzenie amerykańskiego rapu

Jednym z kluczowych momentów było organizowanie tzw. "block parties", czyli ulicznych imprez, na których DJ-e miksowali funkowe i soulowe płyty, wydłużając instrumentalne fragmenty zwane breakami. Przełomowym artystą był DJ Kool Herc, imigrant z Jamajki, który wprowadził technikę "breakbeatu" – polegającą na zapętlaniu fragmentów perkusyjnych, co dawało tancerzom więcej czasu na popisy breakdance’owe. Z czasem do muzyki zaczęły być dodawane rytmiczne nawijki – tak narodził się rap.

Lata 80. i złota era hip-hopu

W latach 80. rap stał się bardziej ustrukturyzowany i wkroczył do mainstreamu. Grandmaster Flash and the Furious Five nagrali w 1982 roku legendarny utwór The Message, który jako jeden z pierwszych poruszał poważne dla tej społeczności tematy. Nurt gangsta rap rozwinął się dzięki grupie N.W.A., której album Straight Outta Compton (1988) pokazał brutalną rzeczywistość życia biedoty w miejskich "gettach". W tym okresie na scenie pojawiły się też Run-D.M.C., Public Enemy oraz Beastie Boys, którzy stopniowo wprowadzili hip-hop do białej publiczności.

Lata 90. to czas rywalizacji Wschodniego i Zachodniego Wybrzeża – z jednej strony to m.in. Notorious B.I.G. i Wu-Tang Clan, a z drugiej Dr. Dre czy Tupac Shakur – uznawany za najbardziej wpływowego rapera w historii. Produkcje stawały się coraz bardziej dopracowane, a hip-hop wchodził na listy przebojów. Na scenie pojawili się także narywający do dziś Jay-Z i Eminem.

Wpływ na Polskę i globalna ekspansja

Amerykański rap szybko dotarł do Europy, w tym do Polski. W latach 90. polscy artyści czerpali inspiracje od zachodnich pionierów – pierwsze składy jak Kaliber 44, Molesta Ewenement czy Wzgórze Ya-Pa 3 naśladowały zarówno brzmienie, jak i styl narracji amerykańskiego hip-hopu. W kolejnych dekadach rap stał się głównym nurtem w muzyce popularnej, a jego wpływ widoczny jest dziś na całym świecie, od Azji po Amerykę Południową.

Dziś rap jest jednym z najważniejszych gatunków muzycznych, ewoluując i dostosowując się do nowych czasów. Początek tego nurtu to jednak nadal historia młodych ludzi z Bronxu, którzy z tańca i bitów stworzyli kulturę o zasięgu globalnym.

Czytaj też:

Jesteśmy mistrzami. Historia piosenki tylko dla zwycięzcówCzytaj też:

Muzyka, sława i papierosy. Szybkie życie Arethy Franklin