Zbrodnie do końca

KOMUCHOŻERCA | Niemcy, widząc klęskę III Rzeszy już od pogromu ich armii pod Stalingradem, do końca trzymali się ideologii i praktyki ludobójstwa. Nawet w ostatnich dniach istnienia ich państwa do końca realizowali doktrynę, że podludzi nie można zostawić przy życiu.
Dziś, na skutek fałszywej polityki historycznej i powierzchownego, płytkiego nauczania w szkołach oraz szkodliwej działalności mediów, zdołano wykształcić przekonanie, że Niemcy przyznali się do swych win, dokonali ekspiacji i rozliczyli się przed światem, a szczególnie przed społecznościami najbardziej poszkodowanymi. To nieprawda, poza odpowiedzialnością wobec Żydów (polityczną, moralną i przede wszystkim finansową) inne narody daremnie oczekują sprawiedliwości. W tym przede wszystkim Polacy.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
