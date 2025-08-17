Zdrajca z konieczności

Korpusy Skandynawów wkroczyły od północy, a Rzeczpospolita nie wytrzymała uderzenia. Jako pierwsze 25 lipca 1655 r. pod Ujściem poddało się pospolite ruszenie z Wielkopolski, a kilka dni później Szwedzi wkroczyli do Poznania.

Szlachta nie chciała walczyć z najeźdźcami, kolejno rezygnowały z oporu poszczególne województwa. Na początku sierpnia w Rydze przedstawiciel hetmana wielkiego litewskiego, Janusza Radziwiłła, podpisał porozumienie ze Szwecją. Układ został potwierdzony w Jaswojniach 18 sierpnia 1655 r. wspólnie przez hetmanów Radziwiłła i Wincentego Gosiewskiego (hetmana polnego).