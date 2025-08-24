Krzywa linijka Stalina

Z INNEJ PERSPEKTYWY | Osiemdziesiąt lat temu Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Związek Sowiecki w czasie konferencji w Poczdamie (lipiec–sierpień 1945 r.) zdecydowały o ostatecznym przebiegu naszej zachodniej i północnej granicy.
Została ona wytyczona wzdłuż Nysy Łużyckiej i Odry z korektą na korzyść Polski w okolicach Szczecina, który w większości leży na zachodnim brzegu Odry. W Poczdamie zadecydowano również o podziale Prus Wschodnich przedzielonych „krzywą linijką Stalina”, jak nazwano nieco wykrzywioną linię oddzielającą południową część tej dawnej prowincji Rzeszy Niemieckiej, która przypadła Polsce, od jej północnej części – z Królewcem – która przypadła Związkowi Sowieckiemu, a konkretnie Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republice Sowieckiej.
