Ale nie tylko to powinno nas interesować. Kim tak naprawdę był i właściwie jakie miał poglądy? Na ten temat panuje wiele mitów i nieporozumień. Przede wszystkim nie mógł być „ochotnikiem do Auschwitz z ramienia AK”, bo takiej organizacji w 1940 r. jeszcze nie było. Prześledźmy zatem jego drogę okupacyjną. Już w 1939 r., po klęsce września, wraz z mjr. Janem Włodarkiewiczem założył Narodową Armię Polską (NAP) przekształconą wkrótce w Tajną Armię Polską (TAP) – jedną z największych i najbardziej zasłużonych organizacji konspiracyjnych. Skąd się wzięła zmiana nazwy? Chodziło o rozszerzenie formuły – z narodowej na ogólnopolską.