"Zimowoświąteczna" propaganda sukcesu władz PRL

Władze PRL nie były w stanie zwalczyć w Polakach „ducha Świąt”. Starano się jednak, aby Boże Narodzenie maksymalnie zeświecczyć, sprowadzając je do robienia zakupów, gotowania i sprzątania. To w PRL przyjęło się określać ostatnią niedzielę przed Świętami „brudną niedzielą”, jakby wtedy właśnie był jeszcze obowiązek gruntownego sprzątania, prania i mycia okien.

Świąteczne kartki

Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia rozpoczynano już kilka tygodni wcześniej. Często zaczynano od wysyłania świątecznych kartek do rodziny i przyjaciół. Obrazki na kartach przedstawiały głównie świeckie symbole Świąt, np. zimowe krajobrazy, świerkowe gałązki, bombki czy bałwanki. Zdarzały się też kartki z Świętą Rodziną i Panem Jezusem, ale nie były one chętnie widziane przez władze. O popularności zwyczaju wysyłania kart świadczyły liczne artykuły w prasie na ten temat. „Dziennik Zachodni” pisał w 1978 roku, że do kiosków trafiło aż 10 milionów kartek:

„Całkowicie ze sprzedaży zostały już wyeliminowane kartki czarno-białe, gdyż nie znajdowały nabywców. Najwięcej będzie pocztówek fotografii barwnej, poza tym pojawią się oryginalne kolorowe fotografie przedstawiające atrybuty świąt grudniowych”. – pisano we wspomnianej gazecie.

…pomarańcze i karp

Zakupy przedświąteczne w czasach PRL planowano ze sporym wyprzedzeniem. Przez cały rok zdarzało się zresztą tak, że ludzie kupowali coś, co akurat pojawiło się w sklepie, a niekoniecznie to, co było akurat potrzebne. Podobnie było przed Bożym Narodzeniem, zwłaszcza, gdy w sklepach pojawiały się produkty, których w ciągu roku w ogóle nie było.

Szczególnie wypatrywane były karpie, a także owoce cytrusowe czy różne „egzotyczne” dodatki, jak np. rodzynki. Pomarańcze uchodzą do dziś za symbol peerelowskiego Bożego Narodzenia. Władze PRL tuż przed Świętami budowały atmosferę sukcesu zapewniając, że każdy zje upragnioną pomarańczę.

„Weszliśmy w szczyt zakupów przedświątecznych. W związku z tym od wczoraj do soboty wszystkie placówki handlowe oraz usługowe pracują o godzinę dłużej. Codziennie do Łodzi dociera około 40 wagonów z różnymi artykułami żywnościowymi. Każdego dnia detal otrzymuje około 40 ton bananów. W ciągu wtorku i środy dostarczono 310 ton pomarańcz i grapefruitów (...) Nie ma problemów z zaopatrzeniem się w rodzynki, które są w ciągłej sprzedaży (...) Jeszcze przed świętami Łódź otrzyma 54 wagony wody mineralnej Grodziska. W dalszym ciągu nadchodzą importowane kompoty z brzoskwiń i ananasów oraz soki cytrusowe”. – pisał „Dziennik Łódzki” w 1982 roku.

Jednocześnie, w obliczu pewnych trudności z zaopatrywaniem sklepów np. w karpie, odpowiedzialność za braki zrzucano (oczywiście nie na mechanizmy gospodarki komunistycznej), ale na niewystarczające starania Polaków i mało wydajną pracę.

„Z chowem karpia w stawach jest dokładnie to samo, co z całą naszą gospodarką, te same dręczą je choroby, ta sama też terapia może je wyleczyć. RECEPTA PROSTA. Improwizację musi zastąpić planowa i konsekwentna gospodarka poparta rzetelną pracą. Innego wyjście nie ma (...) Dopiero, gdy to osiągniemy, można będzie dążyć do czasów, gdy karp tak jak niegdyś znów stanie się towarem, który po prostu się kupuje, a nie zdobywa” – zapewniał także „Dziennik Łódzki”.

Karpia, jeśli już się go „zdobyło”, kupowało się najczęściej żywego. W domu karp pływał jeszcze dzień czy dwa w wannie, po czym uśmiercał go najczęściej ojciec rodziny. Dzisiaj widok karpia w wannie jest już właściwie niespotykany, a dzieci mogą o tym jedynie posłuchać od rodziców i dziadków.

Choinka i choinkowe ozdoby

Najważniejszą ozdobą domów i mieszkań w czasie świąt Bożego Narodzenia była choinka. Mogła być ona prawdziwa albo sztuczna. Sztuczne drzewka zaczęły pojawiać się w latach 60. Pierwsze sztuczne choinki wyglądały niestety dość mizernie – zwłaszcza porównując je z drzewkami dostępnymi w sklepach dzisiaj – niemniej był to towar rozchwytywany i w modzie.

Czasopismo „Ty i Ja” zachęcało do zakupu sztucznego iglaka reklamując go w ten sposób:

„Święta za pasem! Na gwiazdkę 1970 współczesny Święty Mikołaj przyniesie dzieciom zgrabną i wiecznie zieloną choinkę z tworzywa sztucznego wraz z kompletem lampek elektrycznych. Choinka z tworzywa: nie gubi szpilek na dywan, zdobić będzie mieszkanie przez wiele następnych świąt i dzięki lampkom nie zagrozi pożarem domu”.

Sztuczne choinki weszły do użytku wraz z lampkami elektrycznymi. Jeszcze w latach 70., a pewnie i później, w wielu domach używano bowiem prawdziwych świeczek, co stanowiło zawsze duże zagrożenie pożarowe.

Choinki przyozdabiano czasem pięknymi szklanymi bombkami, które jednak, podobnie jak dziś, były jednak dość drogie. Wieszano zatem także inne ozdoby: pajacyki, szyszki, orzechy, niewielkie jabłka i cukierki oraz ręcznie wykonywane ozdoby, np. tak zwane pawie oczka, gwiazdki z pasków papieru i papierowe łańcuchy. Na koniec zawieszano na choince srebrne lub złote łańcuchy, anielskie włosy, a niekiedy układano na niej watę, która imitowała śnieg. Na czubku drzewka umieszczano gwiazdę lub pięknie zdobiony czubek.

Prezenty

Zwyczaj obdarowywania się prezentami istniał także w PRL-u, choć najczęściej były to prezenty dużo skromniejsze niż dzisiaj. Dzieci w szkołach otrzymywały niekiedy drobne upominki, tj. czekolada czy pomarańcze. Dla członków rodziny kupowano podobne jak dziś drobiazgi, np. książki, kosmetyki czy tekstylia. Także wtedy dzieci czekały na prezenty od Mikołaja, Gwiazdora czy Gwiazdki (w zależności od regionu Polski).

Święta Bożego Narodzenia w PRL, choć pod wieloma względami niedoskonałe, wiele osób wspomina z pewnością z nostalgią. Pomimo panującego ustroju, który nie zachęcał do duchowego przeżywania Świąt, Boże Narodzenie nie było z pewnością tak skomercjalizowane, jak obecnie. Bardziej od przecen w galeriach handlowych, ludzie oczekiwali na wspólne przeżywanie Świąt z bliskimi oraz udział w Pasterce, którą odprawiano w kościołach o północy z 24 na 25 grudnia.

Czytaj też:

Od świec do diod LED. Szybka kariera choinkowych lampekCzytaj też:

Nieśmiertelne hity. TOP 50 najlepszych i najbardziej kasowych piosenek świątecznychCzytaj też:

Niemcy na froncie walki z tradycją. Jak wypaczali Boże Narodzenie