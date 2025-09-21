Pierwszy triumf księcia Polan
Historia
  • Sławomir KoperAutor:Sławomir Koper

Pierwszy triumf księcia Polan

Wichman poddaje się księciu Mieszkowi, grafika według Franciszka Smuglewicza
Wichman poddaje się księciu Mieszkowi, grafika według Franciszka Smuglewicza Źródło: Wikipedia / Domena publiczna
HISTORIA WIECZNIE ŻYWA | Mieszko I władał bogatym państwem i dysponował dużą siłą zbrojną. Ale mimo to początki jego panowania nie były udane.

W 963 r. poniósł klęskę w wojnie ze Związkiem Wieleckim skupiającym plemiona słowiańskie osiadłe na zachód od Odry. Dowodzeni przez niemieckiego awanturnika Wichmana Wieleci dwukrotnie pokonali oddziały Mieszka, a na polu bitwy poległ brat księcia o nieznanym imieniu.

Książę uczciwie odrobił pracę domową. Wyciągnął wnioski z porażki i zrozumiał, że nie może pozwolić sobie na kolejną klęskę. Państwo Piastów powstało zaledwie kilkadziesiąt lat wcześniej i kolejne niepowodzenie mogło spowodować jego rozpad. I co zrobił w tej sytuacji książę Polan? Uznał, że skoro nie może własnymi siłami pokonać wroga, to musi znaleźć sojusznika. Zawarł przymierze z Czechami i poślubił tamtejszą księżniczkę o imieniu Dobrawa. Rozpoczął również przygotowania do przyjęcia chrześcijaństwa.

