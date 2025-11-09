Ojciec i ojczym wieszcza

Pochodził ze zubożałej rodziny i karierę związał z nauką. W 1792 r. uzyskał patent królewskiego geometry, od 1800 r. pracował jako nauczyciel prywatny, aż wreszcie został profesorem poezji i wymowy w słynnym Gimnazjum Wołyńskim. Zdobył uznanie jako teoretyk literatury i autor mów okolicznościowych, napisał również dwie tragedie („Wanda” i „Mendog” – drugą z nich wystawiono w 1813 r. w Warszawie). W Krzemieńcu poznał 16-letnią Salomeę Januszewską, córkę zarządcy gimnazjum, z którą w 1808 r. zawarł małżeństwo.