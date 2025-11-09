Ojciec i ojczym wieszcza
Ojciec i ojczym wieszcza

Juliusz Słowacki
Juliusz Słowacki Źródło: Wikipedia / Domena publiczna
HISTORIA WIECZNIE ŻYWA W 1806 r. do Krzemieńca przybył trzydziestokilkuletni ambitny szlachcic herbu Leliwa – Euzebiusz Słowacki.

Pochodził ze zubożałej rodziny i karierę związał z nauką. W 1792 r. uzyskał patent królewskiego geometry, od 1800 r. pracował jako nauczyciel prywatny, aż wreszcie został profesorem poezji i wymowy w słynnym Gimnazjum Wołyńskim. Zdobył uznanie jako teoretyk literatury i autor mów okolicznościowych, napisał również dwie tragedie („Wanda” i „Mendog” – drugą z nich wystawiono w 1813 r. w Warszawie). W Krzemieńcu poznał 16-letnią Salomeę Januszewską, córkę zarządcy gimnazjum, z którą w 1808 r. zawarł małżeństwo.

