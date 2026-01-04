Czy prawda potrzebuje obrońców?

Autor stara się uzasadnić tezę o większym nawet zaangażowaniu Polaków w Szoah niż ledwo wzmiankowanych w publikacji Niemców

Wartykule w „Gazecie Wyborczej” z 28 listopada 2025 r. Jan Grabowski zwraca się z apelem w obronie dr. Grzegorza Rossolińskiego-Liebego, używając niezwykle dramatycznych słów i nawiązując do rozbrzmiewającej w Polsce dyskusji na temat książki tego historyka zatytułowanej „Polnische Bürgermeister und der Holocaust. Besatzung, Verwaltung und Kollaboration”. Książka ta stawia polskich urzędników administracyjnych w okresie okupacji niemieckiej w Generalnym Gubernatorstwie nawet nie na równi z nazistowskim katami narodu polskiego i żydowskiego, ale stara się uzasadnić tezę o większym nawet zaangażowaniu Polaków w Szoah niż ledwo wzmiankowanych w publikacji Niemców.