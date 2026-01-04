Królowa polskich szos

HISTORIA WIECZNIE ŻYWA II Chociaż FSO nigdy nie potrafiło zrealizować planów produkcyjnych samochodu marki Warszawa, to rozbudowa fabryki spowodowała, że na Żeraniu zaistniała możliwość podjęcia wytwarzania innego modelu.
Podstawowym warunkiem było jednak założenie, że nowy samochód będzie częściowo zunifikowany z flagowym pojazdem, tak by maksymalnie ograniczyć koszty produkcji. Ponadto auto miało być prostszej konstrukcji, a do tego znacznie tańsze, tak by jego posiadaczami mogli się stać zasłużeni przedstawiciele ludu pracującego niższego szczebla, którzy nie mieli szans na zakup lub przydział Warszawy.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
