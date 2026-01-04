Królowa polskich szos

Podstawowym warunkiem było jednak założenie, że nowy samochód będzie częściowo zunifikowany z flagowym pojazdem, tak by maksymalnie ograniczyć koszty produkcji. Ponadto auto miało być prostszej konstrukcji, a do tego znacznie tańsze, tak by jego posiadaczami mogli się stać zasłużeni przedstawiciele ludu pracującego niższego szczebla, którzy nie mieli szans na zakup lub przydział Warszawy.