Kopernik w Olsztynie

HISTORIA WIECZNIE ŻYWA Wprawdzie na Warmii i Mazurach zamki wznosili głównie Krzyżacy, ale kilka warowni ufundowały też miejscowe władze duchowne, czyli kapituła warmińska.
Jedną z nich był zamek w Olsztynie, który pozostał we władaniu biskupów aż do pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. Budowla jest tym bardziej cenna, że w dużej mierze zachowała swój średniowieczny charakter, ponieważ bez większych strat przetrwała wszelkie kataklizmy dziejowe.
W imieniu biskupów uznających zwierzchnictwo polskich władców zamkiem zarządzali administratorzy powoływani z grona członków kapituły warmińskiej. Najsłynniejszym z nich był Mikołaj Kopernik, który pełnił tę funkcję w latach 1516–1521. Był to czas znacznego pogorszenia się stosunków Królestwa Polskiego z zakonem krzyżackim, którego wielcy mistrzowie odmawiali składania hołdu i dążyli do odzyskania swoich dawnych posiadłości.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.