Kopernik w Olsztynie

Jedną z nich był zamek w Olsztynie, który pozostał we władaniu biskupów aż do pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. Budowla jest tym bardziej cenna, że w dużej mierze zachowała swój średniowieczny charakter, ponieważ bez większych strat przetrwała wszelkie kataklizmy dziejowe.

W imieniu biskupów uznających zwierzchnictwo polskich władców zamkiem zarządzali administratorzy powoływani z grona członków kapituły warmińskiej. Najsłynniejszym z nich był Mikołaj Kopernik, który pełnił tę funkcję w latach 1516–1521. Był to czas znacznego pogorszenia się stosunków Królestwa Polskiego z zakonem krzyżackim, którego wielcy mistrzowie odmawiali składania hołdu i dążyli do odzyskania swoich dawnych posiadłości.