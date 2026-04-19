Siedem wież cierpienia

Yedikule Hisar, po turecku Zamek Siedmiu Wież, był bizantyjską twierdzą wzniesioną na południowym krańcu Konstantynopola, używaną do przetrzymywania więźniów. Jak pisze Gloger w „Encyklopedii staropolskiej”: „Prawie nie było rodziny szlacheckiej w narodzie polskim, której bliższy lub dalszy krewny pojmany w niewolę nie przechodził kaźni Jedykułu, zbroczonej krwią męczeńską Wiśniowieckich i Koreckich.