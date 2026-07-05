Akcja „Zamość”

Chodzi o walki w obronie polskiej ludności na Zamojszczyźnie. Oddziałów partyzanckich było wówczas niewiele, więc olbrzymią rolę odgrywały lokalne samoobrony. Wśród nich były również grupy Armii Narodowej – była to przejściowa nazwa tej części NOW, która nie weszła do AK i wkrótce współtworzyła NSZ. Ale whistoriografii nie zaistniały, wiadomo dlaczego. Dokumentów z tego zakresu zachowało się bardzo niewiele, ale jest to świadectwo, którego nie wolno pominąć. Już pod koniec 1942 r. powstał memoriał „Wnioski i uzasadnienie w sprawie akcji wysiedleńczej w Lubelszczyźnie”.