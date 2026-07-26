KOMUCHOŻERCA Mija czwarta dekada po rzekomym „obaleniu” komunizmu w Polsce”.
Dotychczas ani w podręczniku, ani w publicystyce historycznej nie ma informacji o prawdziwej skali ofiar po 1944 r. Znamy tylko grube szacunki, w przybliżeniu do tysięcy, bo do tej pory nie przeprowadzono solidnych badań na podstawie kwerendy dokumentów i wszelkiej wytworzonej dokumentacji z tego zakresu. To nic, że jest ona rozproszona i nie zawsze łatwo dostępna, ponadto informacje i wzmianki o lokalnych obławach, pacyfikacjach i egzekucjach można znaleźć w nieoczekiwanych miejscach.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.