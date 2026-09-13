"Dar Pomorza” i jego następca
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Historia
  • Sławomir KoperAutor:Sławomir Koper

"Dar Pomorza” i jego następca

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Statek-muzeum „Dar Pomorza” zacumowany przy Skwerze Kościuszki w Gdyni
Statek-muzeum „Dar Pomorza” zacumowany przy Skwerze Kościuszki w Gdyni Źródło: PAP / Adam Warżawa
HISTORIA WIECZNIE ŻYWA Do dzisiaj przetrwała tradycja, że przyszli oficerowie floty handlowej lub wojennej biorą udział w rejsach szkolnych na żaglowcach.

Zapewne powodem takiego stanu rzeczy jest to, że służba pod żaglami jest o wiele bardziej wymagająca niż na współczesnych statkach i okrętach. Przyszłe wilki morskie przechodzą tam bowiem ostrą szkołę życia i morza, a najsłabsi odpadają.

Podobnie było po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Gdy zatem w 1920 r. powołano do życia Szkołę Morską w Tczewie mającą kształcić kadry dla marynarki handlowej, zakupiono bark „Lwów”, który miał się stać prawdziwą „kolebką nawigatorów”.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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