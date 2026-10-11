W dniach 19-21 października 1956 r. obradowało VIII plenum KC PZPR. W tym czasie na Warszawę ruszyły oddziały Północnej Grupy Wojsk Sowieckich, a w stolicy pojawił się z niezapowiedzianą wizytą Nikita Chruszczow, sekretarz generalny KC KPZS. Ostatecznie interwencji zbrojnej udało się uniknąć, a nowym I sekretarzem KC PZPR został Władysław Gomułka, co oznaczało ustanowienie w PRL systemu posttotalitarnego autorytaryzmu. O ile w latach 1949–1954/1955 (cezury są tu płynne) Polska stała się przedmiotem sowieckiego dyktatu, o tyle po 1956 r. sytuacja uległa znacznemu polepszeniu. Krzywa niepodległości PRL wyraźnie zaczyna się wspinać, choć nie chodziło tu o pełną niepodległość na wzór Polski sprzed 1 września 1939 r. Do czegoś takiego nie dążył także świeżo uwolniony z internowania prymas Stefan Wyszyński. Dla niego ważny był aspekt geopolityczny dokonujących się przemian, a nie poszukiwanie nowej formuły socjalizmu, o co głównie chodziło Gomułce.

Węgry i Chiny