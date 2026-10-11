Ta sama niewola w nowym opakowaniu
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Historia
  • Piotr SemkaAutor:Piotr Semka

Ta sama niewola w nowym opakowaniu

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Protesty w Poznaniu, czerwiec 1956 rok
Protesty w Poznaniu, czerwiec 1956 rok Źródło: Instytut Pamięci Narodowej
70. rocznica politycznego przełomu Października 1956 r. to okazja do refleksji nad znaczeniem tamtych wydarzeń dla dziejów Polski z konserwatywnego punktu widzenia. Nie jest przypadkiem, że daty politycznych wstrząsów PRL nie utrwaliły się w masowej pamięci jako sekwencja zmian na szczytach władzy, ale jako daty wystąpień Polaków przeciwko komunistycznej władzy.

Gdy pada data 1956 r., to zazwyczaj kojarzona jest z rewoltą robotników Poznania z czerwca tamtego roku, a nie z dojściem Władysława Gomułki do władzy. Na podobnej zasadzie rok 1970 wspominamy jako datę zrywu robotników Wybrzeża, a nie moment dojścia do władzy ekipy Edwarda Gierka. Skoro tak, to kto chciał z października 1956 r. zrobić datę analogiczną do społecznych wybuchów?

Dziś to już lekko pożółkły projekt, ale najwięcej wysiłku w tym kierunku wykonał obóz lewicowo-liberalny. Jeśli ktoś zada sobie trud, aby zajrzeć do numeru „Gazety Wyborczej” czy „Polityki” z okazji okrągłych rocznic Października ’56, to zauważy, że aż do pierwszej dekady XXI w. próbowano z Października ’56 zrobić kolejną datę społecznego wybuchu. Było to oczywiście po części prawdziwe, bo w wiecach na rzecz zmian uczestniczyły wtedy setki tysięcy ludzi i była też chęć wykreowania legendy własnego środowiska. Bo to wtedy tacy późniejsi luminarze postsolidarnościowej lewicy jak Jacek Kuroń czy Karol Modzelewski przeżyli swoje osobiste zerwanie z wiarą w stalinizm i rozpoczęli swoją drogę do sprzeciwu przeciwko władzy PRL.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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