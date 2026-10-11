Historia
  • Sławomir KoperAutor:Sławomir Koper

Hańba w Buczaczu

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Ruiny zamku w Buczaczu, dziś Ukraina
Ruiny zamku w Buczaczu, dziś Ukraina Źródło: Wikimedia Commons / Tomasz Leśniowski, CC BY-SA 4.0
HISTORIA WIECZNIE ŻYWA Preludium do wojny polsko-tureckiej w 1672 r. były starcia Jana Sobieskiego z oddziałami tatarsko-kozackimi.

Hetman miał niewielkie siły (4 tys. jazdy), ale wróg operował w rozproszeniu, dzięki czemu odniósł dwa zwycięstwa (pod Bracławiem i Kalnikiem). Więcej osiągnąć nie mógł, gdyż wielki hetman litewski Michał Kazimierz Pac rozpuścił swoje wojska, a król Michał Korybut Wiśniowiecki odmówił oddania pospolitego ruszenia pod komendę Sobieskiego. Na dworze zwyciężyła bowiem opcja wroga hetmanowi, który stał się niepokojąco popularny wśród szlachty z południowo-wschodnich Kresów Rzeczypospolitej.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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