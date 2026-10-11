Hańba w Buczaczu

Hetman miał niewielkie siły (4 tys. jazdy), ale wróg operował w rozproszeniu, dzięki czemu odniósł dwa zwycięstwa (pod Bracławiem i Kalnikiem). Więcej osiągnąć nie mógł, gdyż wielki hetman litewski Michał Kazimierz Pac rozpuścił swoje wojska, a król Michał Korybut Wiśniowiecki odmówił oddania pospolitego ruszenia pod komendę Sobieskiego. Na dworze zwyciężyła bowiem opcja wroga hetmanowi, który stał się niepokojąco popularny wśród szlachty z południowo-wschodnich Kresów Rzeczypospolitej.