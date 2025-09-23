W kurorcie Wannsee
II Wojna Światowa

  • Piotr SemkaAutor:Piotr Semka

W kurorcie Wannsee

Dodano: 
Willa w Wannsee
Willa w Wannsee Źródło: Pixabay
Czterech zbrodniarzy z Wannsee cieszyło się absolutną bezkarnością. Trudno o lepszą ilustrację tego, jak wyglądało rozliczenie się RFN ze zbrodni III Rzeszy.

Każdy, kto odwiedza muzeum w willi przy Grosser Wannsee, doświadcza mieszanych uczuć. Z jednej strony jest to przepiękny pałacyk, wspaniale wkomponowany w brzeg wielkiego podberlińskiego jeziora. Starannie utrzymane ogrody tworzą wrażenie spokoju i ciszy. Z okien pałacyku widać jezioro z dużą plażą. Po jego tafli suną liczne żaglówki...

A jednocześnie nie sposób zapomnieć, że to właśnie tu 20 stycznia 1942 r. zebrało się 15 wysokiej rangi niemieckich dygnitarzy SS, gestapo, NSDAP, a także szefów najważniejszych urzędów Rzeszy.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu miesięcznika Historia Do Rzeczy.

