W kurorcie Wannsee

Każdy, kto odwiedza muzeum w willi przy Grosser Wannsee, doświadcza mieszanych uczuć. Z jednej strony jest to przepiękny pałacyk, wspaniale wkomponowany w brzeg wielkiego podberlińskiego jeziora. Starannie utrzymane ogrody tworzą wrażenie spokoju i ciszy. Z okien pałacyku widać jezioro z dużą plażą. Po jego tafli suną liczne żaglówki...

A jednocześnie nie sposób zapomnieć, że to właśnie tu 20 stycznia 1942 r. zebrało się 15 wysokiej rangi niemieckich dygnitarzy SS, gestapo, NSDAP, a także szefów najważniejszych urzędów Rzeszy.