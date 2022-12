Mikołajki. Prezenty last minute. Podpowiadamy, co wybrać!

Zwyczaj wręczania sobie mikołajkowych podarunków ma aż 900 lat. Więcej o tradycjach związanych z dniem świętego Mikołaja oraz o samym świętym Mikołaju, biskupie Miry, pisaliśmy tutaj.

Najbardziej powszechnym mikołajkowym upominkiem są słodycze. Od wielu dni póki w sklepach uginają się od czekoladowych mikołajów, reniferów i bałwanków. Możemy wybierać spośród tradycyjnych figurek z czekolady, różnego rodzaju bombonierek i zestawów słodyczy ze świątecznym akcentem. Wśród mikołajkowych słodkości znajdziemy takie przeznaczone wyłącznie dla dzieci, zawierające np. motywy z bajek, jak również bardziej eleganckie i wykwintne zestawy dla najbardziej wymagających.

Co jednak, kiedy nie chcemy obdarowywać bliskich słodyczami? Jaki prezent mikołajkowy wybrać? Podpowiadamy! Oto kilka ciekawych propozycji na mikołajkowy upominek.

Książka

Dobra książka jest prezentem, który sprawdzi się w każdej sytuacji, jednak z okazji mikołajek, w czasie Adwentu, na krótko przed świętami Bożego Narodzenia, możemy wybrać taką książkę, która będzie wyjątkowa właśnie teraz.

W zależności od preferencji obdarowywanego, inspiracji możemy szukać na różnych księgarnianych półkach. Dobrym wyborem mogą okazać się książki opowiadające o świątecznych tradycjach, tych polskich, jak tych z całego świata. Być może kogoś zainteresują książki kucharskie dedykowane właśnie na świąteczny, bożonarodzeniowy czas. Niezwykle ciekawe okazać się mogą książki obyczajowe i kryminalne, których akcja rozgrywa się właśnie w okresie świąt Bożego Narodzenia. Dobra lektura, która pozwoli na krótką przerwę w czasie często spotykanej świątecznej gonitwy, może okazać się wyborem idealnym.

Kubek herbaty

Długie wieczory, gorąca herbata i kominek to coś, co chyba każdemu kojarzy z zimowym wypoczynkiem. Dobrym pomysłem na mikołajkowy prezent może okazać się więc uroczy, świąteczny kubek lub filiżanka. Do paczki z naczyniem dodajmy czyjąś ulubioną herbatę: czarną, owocową, korzenną. To idealne połączenie na mikołajkowy wieczór.

Świece

Pachnące, sojowe, w kształcie kuli, sześcianu, w szkle. W wielu sklepach wybór ozdobnych, świątecznych świec jest tak duży, że trudno zdecydować się tylko na jedną. Podobnie jak kubek gorącej aromatycznej herbaty, tak zapalona świeca kojarzy się z długimi, zimowymi wieczorami. Ich blask może umilić nie tylko mikołajkowe popołudnie, ale też towarzyszyć nam aż do Świąt Bożego Narodzenia.

Kosmetyki

W sklepach, także w popularnych sieciówkach, coraz częściej spotkać możemy niezwykle urocze, a zarazem praktyczne mikołajkowe i świąteczne zestawy kosmetyków. Warto zwrócić uwagę na ich producenta – coraz częściej, co cieszy, w sklepach pojawiają się wyroby polskich wytwórców, często naprawdę małych, rodzinnych firm. Kosmetyki te nie ustępują jakością najbardziej znanym markom. A do tego są pięknie zapakowane i gotowe do wręczenia. Szukając prezentu bądźmy więc kreatywni i pamiętajmy zarazem o naszym rodzimym biznesie.

Świąteczne skarpety

Mikołajkowy prezent – legenda. Zapewne nie ma wielu osób, które nie otrzymały nigdy skarpet jako mikołajkowego lub bożonarodzeniowego prezentu. Nawet jeśli mamy już kilka par, to skarpety ze świątecznym motywem lub zabawnym napisem zawsze wywłają uśmiech. Może więc i tym razem?

