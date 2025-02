Salut dla posełka

Aspirujący do roli nowych elit, szczególnie do klasy politycznej, wnieśli do życia społecznego swoje koślawe wyobrażenie o byciu „panem”

Pewien poseł rządzącej dziś Polską koalicji – zbyt mało znaczący, by unieśmiertelniać go tu podaniem imienia i nazwiska – na chwilę podbił internety swym zachowaniem podczas wiecu kandydata swej partii na prezydenta. Czyjaś kamera czy może komórka zarejestrowała, jak przechodząc koło zabezpieczających imprezę policjantów, poseł warknął na nich władczo: „Czapki na głowę! Posłowi się salutuje!”.