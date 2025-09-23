Trzecie życie szejka Maszala

Izrael dokonał niedawno spektakularnego uderzenia rakietowego na Katar. Celem ataku byli przywódcy palestyńskiego Hamasu, którzy zgromadzili się w jednym z budynków w Dausze, aby przedyskutować propozycję pokojową Donalda Trumpa.

W gmach uderzyły rakiety wystrzelone znad Morza Czerwonego przez izraelskie myśliwce. Doszło do potężnej eksplozji – nad miastem jeszcze długo unosiły się gęste kłęby czarnego dymu. Wszystko wskazuje jednak na to, że izraelski atak zakończył się porażką. Hamasowcy uniknęli śmierci.

Najważniejszym spośród ludzi zgromadzonych w Dausze był legendarny szejk Chalid Maszal, jeden z najważniejszych liderów islamskiej organizacji. Co ciekawe, nie była to pierwsza próba wyeliminowania go przez Mosad. Agenci Mosadu próbowali go zabić już wcześniej.