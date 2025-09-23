Trzecie życie szejka Maszala
Trzecie życie szejka Maszala

Chalid Maszal (drugi z prawej) podczas rozmów w parlamencie irańskim, 2006 r.
Chalid Maszal (drugi z prawej) podczas rozmów w parlamencie irańskim, 2006 r. Źródło: Wikimedia Commons / www.farsi.khamenei.ir/photo-album?id=1827#i; CC BY-SA 4.0
Przywódca Hamasu przeżył izraelski atak w Katarze. Nie był to pierwszy raz, gdy Mosad próbował go dopaść

Izrael dokonał niedawno spektakularnego uderzenia rakietowego na Katar. Celem ataku byli przywódcy palestyńskiego Hamasu, którzy zgromadzili się w jednym z budynków w Dausze, aby przedyskutować propozycję pokojową Donalda Trumpa.

W gmach uderzyły rakiety wystrzelone znad Morza Czerwonego przez izraelskie myśliwce. Doszło do potężnej eksplozji – nad miastem jeszcze długo unosiły się gęste kłęby czarnego dymu. Wszystko wskazuje jednak na to, że izraelski atak zakończył się porażką. Hamasowcy uniknęli śmierci.

Najważniejszym spośród ludzi zgromadzonych w Dausze był legendarny szejk Chalid Maszal, jeden z najważniejszych liderów islamskiej organizacji. Co ciekawe, nie była to pierwsza próba wyeliminowania go przez Mosad. Agenci Mosadu próbowali go zabić już wcześniej.

