Napoleon w Zatoce Perskiej

Pisząc, że polska szeroko rozumiana prawica rewitalizowała w stosunku do Donalda Trumpa mit Bonapartego – wielki wódz z Zachodu bije naszych wrogów, popierajmy go, wierzmy w niego, a niechybnie da nam upragnioną niepodległość – nie przypuszczałem, że mogę wykrakać kolejną wyprawę moskiewską. A takie pisząc te słowa, odnoszę wrażenie: że tak jak Trump Napoleona, tak amerykańskie uderzenie na Iran pod wieloma względami przypomina epicką klęskę tego, po którym tak wiele Polacy oczekiwali.