Liga Mistrzów. Geneza najważniejszych klubowych rozgrywek Europy

Historia Ligi Mistrzów sięga połowy lat 50. XX wieku. Pomysł stworzenia międzynarodowych rozgrywek dla najlepszych klubów Europy wyszedł od francuskiego dziennikarza Gabriela Hanota z redakcji sportowego dziennika "L'Équipe". W tamtym czasie mimo olbrzymiego zainteresowania piłką nożną w Europie brakowało turnieju, który pozwalałby w jakiś sposób wyłonić najlepszą drużynę klubową kontynentu.

Puchar Europy Mistrzów Krajowych

W 1955 roku Europejska Unia Piłkarska (UEFA) zaakceptowała projekt i zainaugurowała rozgrywki pod nazwą. W pierwszej edycji sezonu 1955/1956 wystąpiło 16 drużyn. Turniej rozgrywano systemem pucharowym – mecz i rewanż, a zwycięzca awansował dalej. Pierwszym triumfatorem został hiszpański Real Madryt, który w finale rozegranym 13 czerwca 1956 roku w Paryżu pokonał Stade de Reims 4:3.

Real zdominował pierwsze lata rozgrywek. Klub z Madrytu wygrał pięć pierwszych edycji z rzędu (1956–1960), co pozostaje jednym z najbardziej imponujących osiągnięć w historii europejskiej piłki klubowej. W kolejnych dekadach po trofeum sięgały drużyny z różnych krajów. W latach 70. dominowały holenderski Ajax Amsterdam i niemiecki Bayern Monachium, które również zdobywały puchar trzykrotnie z rzędu. W latach 80. sukcesy odnosiły m.in. Liverpool, Nottingham Forest i AC Milan.

Liga Mistrzów

W sezonie 1991/1992 wprowadzono fazę grupową, a rok później zmieniono nazwę rozgrywek na Ligę Mistrzów UEFA.

Od sezonu 1992/1993 turniej stopniowo rozszerzano. Początkowo występowały w nim głównie drużyny będące mistrzami swoich krajów. Z czasem możliwość gry uzyskały również zespoły zajmujące wysokie miejsca w najmocniejszych ligach europejskich. Dzięki temu w rozgrywkach regularnie zaczęły występować największe kluby kontynentu.

W sezonie 2024/2025 UEFA wprowadziła nowy format z udziałem 36 drużyn w jednej wspólnej tabeli ligowej zamiast tradycyjnych grup. Każdy zespół rozgrywa 8 spotkań z 8 różnymi rywalami (4 mecze u siebie i 4 na wyjeździe). Dobór przeciwników odbywa się w drodze losowania.

Osiem najlepszych zespołów awansuje bezpośrednio do 1/8 finału. Drużyny z miejsc 9–24 grają dodatkowy baraż o awans. Następnie rozgrywane są fazy pucharowe: 1/8 finału, ćwierćfinały, półfinały i finał. Wszystkie rundy, poza finałem, odbywają się w systemie mecz i rewanż. Zwycięzca otrzymuje prawo gry w Superpucharze Europy oraz w Klubowych Mistrzostwach Świata FIFA.

Kluby z największą liczbą triumfów

Zwycięstwo w Lidze Mistrzów jest marzeniem każdej drużyny i jej kibiców. Najwięcej zwycięstw w historii rozgrywek ma swoim koncie Real Madryt – 15 tytułów

W dalszej kolejności są: AC Milan – 7, Bayern Monachium – 6, Liverpool – 6, FC Barcelona – 5, Ajax Amsterdam – 4, Inter Mediolan, Manchester United – 3, Juventus, Benfica Lizbona, PSG, Nottingham Forest, FC Porto, Chelsea – 2.

W historii rozgrywek było wiele spektakularnych finałów. Przypomnijmy niektóre z nich.

1960: Real Madryt – Eintracht Frankfurt 7:3

Mecz rozegrany na stadionie Hampden Park w Glasgow oglądało ponad 127 tysięcy widzów. Do dziś pozostaje najwyżej ocenianym finałem w historii rozgrywek.

1999: Manchester United – Bayern Monachium 2:1

Anglicy przegrywali do 90. minuty, lecz zdobyli dwa gole w doliczonym czasie gry i odwrócili losy spotkania.

2005: Liverpool – AC Milan 3:3, karne 3:2

Po pierwszej połowie Milan prowadził 3:0. Liverpool doprowadził do remisu w ciągu sześciu minut i zwyciężył po serii rzutów karnych.

2014: Real Madryt – Atlético Madryt 4:1 po dogrywce

Real uratował się golem w 93. minucie, a następnie zdobył upragnioną "La Décimę", czyli dziesiąty tytuł w historii.

Liga Mistrzów stała się jednym z najważniejszych wydarzeń sportowych na świecie. Finały regularnie oglądają setki milionów widzów, a wpływy z praw telewizyjnych i sponsoringu liczone są w miliardach euro. Dla wielu klubów triumf w tych rozgrywkach pozostaje najważniejszym celem sportowym.

Od pierwszego finału w 1956 roku do współczesnej formuły z udziałem 36 drużyn turniej nieustannie się rozwijał. Mimo licznych zmian podstawowa idea pozostała jednak taka sama – wyłonienie najlepszego klubu piłkarskiego Europy.

Czytaj też:

UEFA spod ciemnej gwiazdyCzytaj też:

Zajączkowska-Hernik grzmi po zamieszkach. "Chcieliście Afrykę we Francji, to macie"