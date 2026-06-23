Tajemnica Horsta S.

W Polsce powróciła tendencja, aby współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa uważać za mało ważny szczegół. Gdy w kwietniu tego roku zmarł były minister finansów Andrzej Olechowski, w okolicznościowych tekstach większość mediów starannie przemilczała fakt, że był on tajnym współpracownikiem komunistycznej bezpieki
Władze leżącego na wschodzie Niemiec Lipska podjęły niedawno decyzję o uhonorowaniu Horsta Floriana Siegela – wieloletniego naczelnego architekta miejskiego z czasów NRD. Jego imię otrzymać miał nienazwany dotąd plac mieszczący się w wybudowanej w latach 70. nowoczesnej dzielnicy Grünau.
Było to typowe blokowisko z epoki Ericha Honeckera, ale władze Lipska na fali nasilającej się od dłuższego czasu Ostalgii stały się skore do honorowania bohaterów epoki „socjalistycznego niemieckiego państwa robotników i chłopów”. We wniosku przyjętym przez włodarzy Lipska napisano, że „proces sprawdzania tej osoby nie ujawnił żadnych faktów, które mogłyby uniemożliwić nadanie placowi imienia pana Horsta Siegela”.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu miesięcznika
Historia Do Rzeczy.
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