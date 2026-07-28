Secretos de la taberna española

Skoro picie wina angażuje cztery zmysły z pięciu, czyli wzrok, dotyk, smak i węch, to aż prosi się, by dołączyć jeszcze zmysł słuchu
Czy wpadając na szklaneczkę wina do hiszpańskiej oberży, można otrzeć się o obyczaje sięgające starożytnych kultur basenu Morza Śródziemnego? Owszem, można. Gdy w jednej z tawern w Kadyksie sączyłem cudowne miejscowe wino, zaciekawił mnie obyczaj praktykowany przez siedzących obok mnie przy szynkwasie Hiszpanów. Wznosząc toast, stukali się szklaneczkami, jednocześnie patrząc sobie w oczy, ale zanim wychylili trunek, stukali jeszcze dnem o drewniany szynkwas.
Zebrałem się na odwagę i łamanym hiszpańskim zapytałem jednego z nich, skąd wziął się ten zwyczaj. Pytany o to Hiszpan wygłosił mi mały wykład. Otóż stuknięcie w drewniany szynkwas denkiem ma kilka powodów.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu miesięcznika
Historia Do Rzeczy.
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