Szczątki Hochbergów w nieoczekiwanym miejscu. To oni władali zamkiem Książ

Na cmentarzu komunalnym w Świebodzicach, niedaleko Wałbrzycha, dokonano jednego z najważniejszych odkryć historycznych ostatnich lat na Dolnym Śląsku. W mauzoleum rodziny von Kramsta, znanych lokalnych fabrykantów, odnaleziono 25 trumien i sarkofagów zawierających szczątki członków rodu von Hochberg, którzy przez ponad cztery stulecia byli właścicielami zamku Książ.

Zagadka Hochbergów

Odkrycia dokonano 28 sierpnia 2026 roku podczas prac inwentaryzacyjnych. Trumny i sarkofagi Hochbergów znajdowały się w górnej części mauzoleum, natomiast w krypcie spoczywali przedstawiciele rodziny von Kramsta. Analiza, którą wykonano pozwoliła na identyfikację ośmiu członków rodu Hochbergów. Wśród nich jest Konrad Ernst Maximilian von Hochberg żyjący w latach 1682–1742. To głównie za jego sprawą dokonano barokowej przebudowy zamku, dzięki której rezydencja uzyskała swój charakterystyczny, imponujący wygląd, który kojarzymy obecnie. Dalsze prace pozwolą poznać tożsamość kolejnych członków rodu.

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– To historyczna chwila dla całego Dolnego Śląska. Konrad Ernst Maximilian von Hochberg należy do najwybitniejszych postaci w dziejach Książa. To on w ogromnym stopniu nadał zamkowi zachwycające barokowe oblicze, które podziwiamy do dziś – podkreślił Mateusz Mykytyszyn, rzecznik zamku Książ i prezes Fundacji Księżnej Daisy von Pless w rozmowie z mediami.

Szczątki Hochbergów pochodzą z XVIII i XIX wieku. Znajdują się one w kamiennych sarkofagach i drewnianych trumnach. „Największą zagadką pozostaje, kto, kiedy i w jakich okolicznościach przeniósł szczątki Hochbergów do grobowca von Kramstów. Mauzoleum to z pewnością nie było ich pierwotnym miejscem spoczynku”. – czytamy na facebookowej stronie Zamku Książ. Jedna z hipotez wskazuje na początek maja 1945 roku. Być może chciano ocalić pochówki przed Sowietami. Nie ma na to jednak żadnych dowodów.





Czyje szczątki zidentyfikowano? Pracownicy Zamku Książ podają:

„Po przeprowadzeniu wstępnej analizy heraldycznej i historycznej możliwa stała się identyfikacja sarkofagów następujących członków rodziny von Hochbergów:

Hrabiego Carla Heinricha Ludwiga von Hochberga (23.05.1712–27.05.1712), syna Konrada Ernsta Maximiliana von Hochberga i jego drugiej żony Agnes Helene von Flemming,

N.N. (zm. 05.08.1721), syna Konrada Ernsta Maximiliana von Hochberga i Agnes Helene von Flemming,

Hrabiego Hansa Heinricha XII von Hochberga (05.05.1835–02.09.1835), syna księcia Hansa Heinricha X von Hochberga i Adelajdy z domu von Stechow,

Hrabiego Konrada Ernsta Maximiliana von Hochberga (19.08.1682–26.07.1742),

Hrabiny Agnes Helene von Hochberg z domu von Flemming (31.12.1690–05.08.1721), drugiej żony Konrada Ernsta Maximiliana von Hochberga,

Hrabiny Christiane Dorothei von Hochberg z domu von Reuss von Plauen (25.09.1699–06.09.1752), trzeciej żony Konrada Ernsta Maximiliana von Hochberga,

Hrabiego Heinrich Ludwiga Carla von Hochberg (30.10.1714–29.07.1755), syna Konrada Ernsta Maximiliana von Hochberga.

Hrabiego Hansa Heinrich VI von Hochberg (22.04.1768–07.05.1833)”.

Zamek Książ

Ród von Hochberg (wcześniej Hoberg) przejął Książ na początku XVI wieku, wcześniej znajdował się tu średniowieczny zamek. Pierwszą warownię wzniósł w tym miejscu książę piastowski, Bolko I Surowy.





Konrad von Hoberg nabył dobra w 1509 roku, a rodzina władała zamkiem przez ponad 400 lat, aż do konfiskaty majątku w czasie drugiej wojny światowej przez Niemców. To właśnie Hochbergowie przekształcili średniowieczną warownię w jedną z najwspanialszych rezydencji na Śląsku. Konrad Ernst Maximilian, rządzący w pierwszej połowie XVIII wieku, przeprowadził wielką przebudowę w stylu barokowym w latach 1718-1734. Z jego inicjatywy powstała m.in. słynna Sala Maksymiliana oraz nowe skrzydła zamku oraz tarasy. Późniejsze pokolenia, w tym książęta von Pless, dalej rozbudowywały kompleks.

Zamek Książ, którego początki sięgają XIII wieku, należy do najważniejszych i najpiękniejszych atrakcji turystycznych Dolnego Śląska. Obecnie przechodzi największą renowację od półwiecza, której kluczowym elementem jest właśnie barokowa część stworzona przez Konrada Ernsta Maximiliana von Hochberga. Odkrycie szczątków jego i członków najbliższej rodziny nabiera więc niemal symbolicznego znaczenia.

Władze zamku i konserwatorzy zapowiadają dalsze prace dokumentacyjne i naukowe. Odnalezione trumny i sarkofagi zostały zabezpieczone i przekazane do dalszych badań konserwatorskich.

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