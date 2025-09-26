Ta mniej znana wyprawa dookoła świata. Bunty i legenda

Wyprawa Francisa Drake’a zakończyła się 26 września 1580 roku, kiedy to kapitan na statku Golden Hind dotarł z angielskiego portu Plymouth. W przeciwieństwie do Magellana, Drake faktycznie odbył całą podróż. Magellan zginął po drodze, w czasie walk z napotkanymi tubylcami. Drake wrócił do kraju zyskując wielką sławę.

Początek wyprawy

Wyprawa Drake’a miała na celu przede wszystkim wzmocnienie pozycji Anglii na świecie oraz rzucenie wyzwania potędze morskiej – Hiszpanii. Czy Drake od początku zamierzał okrążyć Ziemię? To do dziś pozostaje kwestią sporną.

Drake wystartował z Plymouth 13 grudnia 1577 roku, z pięcioma statkami i załogą liczącą w sumie 164 osoby. Statki nosiły nazwy: Pelican (który później przemianowano na Golden Hind), Elizabeth, Marigold, Swan i Benedict.

Wyprawa finansowana była w dużej mierze przez prywatnych darczyńców. Byli to m.in. Robert Dudley, Sir Francis Walsingham i John Hawkins. Do podróży Drake’a „dorzuciła się” prawdopodobnie także sama królowa Elżbieta I, która miała później udział w dzieleniu zdobyczy, jakie żeglarz przywiózł ze sobą do Anglii. Do wyprawy dołożył się także sam Drake, który wydał na swą podróż około 1000 funtów.

Początkowo flota skierowała się na Azory, a potem w stronę Wysp Zielonego Przylądka. W styczniu 1578 roku u wybrzeży archipelagu Drake porwał portugalskiego pilota Nunho da Silva, którego skłoniono do pomocy podczas nawigowania przez Atlantyk.

Dalsza trasa wyprawy Drake’a wiodła wzdłuż wybrzeży Ameryki Południowej wzdłuż delty La Platy i dalej w kierunku Cieśniny Magellana.

Przeprawa przez cieśninę była jednym z najtrudniejszych momentów podczas podróży. Na tych wodach flota musiała stawić czoła gwałtownym sztormom i trudnym warunkom nawigacyjnym. Jeden ze statków (Marigold) uległ zniszczeniu, a inny (Elizabeth) oddzielił się od reszty i ostatecznie wrócił do Anglii. Ostatecznie, na wody Pacyfiku wypłynął tylko statek Drake’a – Golden Hind. W tym czasie doszło do jednego z najpoważniejszych buntów na pokładzie. W jego wyniku Drake skazał na śmierć Thomasa Doughty’ego, swego wieloletniego przyjaciela, pod zarzutem zdrady i podżegania do buntu.

Oskarżenie to wywołało kontrowersje i stało się później przedmiotem debat. Zarazem jednak, sprawa ta przyczyniła się do uznania przez angielską marynarkę wojenną, że kapitan ma na statku władzę absolutną, niezależnie od rangi i pochodzenia wszystkich członków załogi i pasażerów.

Przeciwko Hiszpanom

Po wejściu na wody Oceanu Spokojnego, Drake rozpoczął działania pirackie wzdłuż wybrzeży Ameryki Południowej, atakując hiszpańskie osady i przechwytując statki z łupami. Najbardziej znanym łupem było przejęcie okrętu Nuestra Señora de la Concepción (znanego też jako „Cacafuego”) w marcu 1579 roku, pełnego złota, srebra i kosztowności.

Następnie Drake podążył na północ, poszukując drogi z powrotem na Atlantyk (tzw. Przejścia Północno-Zachodniego). Dotarł w ten sposób aż do rejonów dzisiejszego stanu Waszyngton, po czym zawrócił i płynął wzdłuż wybrzeża Kalifornii. Tam, w rejonie zatoki San Francisco, przeprowadził naprawy statku i ogłosił zajęcie ziemi dla angielskiej korony, nazywając ją Nowym Albionem

W lipcu 1579 roku Drake wyruszył w dalszą drogę przez Pacyfik. W październiku dotarł do Filipin, a w listopadzie do wyspy Ternate w archipelagu Moluków, gdzie zawarł umowę handlową z lokalnym sułtanem i kupił przyprawy.

W styczniu 1580 roku statek uległ uszkodzeniu po wpłynięciu na rafę koralową, ale udało się go szybko naprawić. Następnie Drake udał się w stronę Jawy, potem przez Ocean Indyjski, do Przylądka Dobrej Nadziei. Stamtąd do Atlantyku i w kierunku Anglii.

26 września 1580 roku statek Golden Hind zawinął z powrotem do angielskiego portu w Plymouth z ogromnym ładunkiem łupów i przypraw. W 1581 roku podczas wizyty królowej na pokładzie Golden Hind Drake został oficjalnie pasowany na rycerza.

Inwestorzy wyprawy osiągnęli ogromny zwrot: mówi się, że za każdy zainwestowany funt otrzymali aż 47 funtów zysku. Część dochodów posłużyła do spłacenia długów państwowych, a reszta była źródłem finansowania kolejnych przedsięwzięć handlowych i morskich.

Wyprawa Francisa Drake’a miała ważne znaczenie polityczne. Anglia wyrosła wkrótce na liczące się morskie mocarstwo, które podważyło prymat Hiszpanii. Czas dominacji dotychczasowych liderów w handlu morskim: Hiszpanii i Portugalii minął bezpowrotnie.

Sam Drake okrył się wielką sławą, stając się jednym z najważniejszych angielskich odkrywców, korsarzy i podróżników. Wkrótce Drake stał się także jednym z głównych bohaterów elżbietańskiej marynarki wojennej oraz uczestnikiem wojny przeciwko hiszpańskiej Wielkiej Armadzie.

