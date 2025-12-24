Pistolet maszynowy Thompson. Ulubiona broń gangsterów

Thompson nie był ani pierwszy, ani najlepszy, lecz stał się ulubioną bronią wielu zarówno podczas wojny, jak i w trakcie pokoju.

Miał być "miotłą okopową" kończącą Wielką Wojnę, największą sławę przyniosły mu gangsterskie porachunki, policyjne obławy i wojenne kroniki filmowe. Karabin maszynowy Thompson to jedna z tych broni, które przekroczyły granicę czysto militarnego znaczenia i na trwałe zapisały się w kulturze.

Karabin maszynowy Thompson

Powstał pod koniec I wojny światowej z inicjatywy amerykańskiego generała Johna T. Thompsona. Były oficer armii USA, a później przedsiębiorca, dostrzegł potrzebę stworzenia broni automatycznej do walki na krótkich dystansach – szczególnie w realiach wojny okopowej. Prace konstrukcyjne ruszyły około 1917 roku, a za stronę techniczną odpowiadał m.in. inżynier Oscar V. Payne. Produkcją zajęła się firma Auto-Ordnance Corporation.

Pierwsze egzemplarze Thompsona, oznaczone jako Model 1921, pojawiły się już po zakończeniu wojny, przez co broń nie zdążyła trafić na front europejski. Strzelała nabojem.45 ACP, miała wysoką szybkostrzelność i była zasilana charakterystycznymi magazynkami bębnowymi lub pudełkowymi. Solidna, ale ciężka i kosztowna w produkcji, początkowo nie wzbudziła dużego zainteresowania wojska.

Prawdziwą "karierę" Thompson zrobił w latach 20. i 30. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. W okresie prohibicji broń ta stała się symbolem świata przestępczego – używali jej gangsterzy tacy jak Al Capone – ale również organy ścigania, w tym FBI. Stąd wzięły się popularne przydomki: "Tommy Gun" czy "Chicago Typewriter".

Podczas II wojny światowej Thompson wrócił do zastosowań stricte wojskowych. Używany był przez armię amerykańską, brytyjską, a także przez ruch oporu w okupowanej Europie. Choć stopniowo wypierany przez prostsze i tańsze konstrukcje, jak karabinek M3 "Grease Gun", cieszył się opinią niezawodnej broni do walki w terenie zurbanizowanym.

Po dziś dzień Thompson pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych karabinów maszynowych w historii.

